Голкипер Павел Францоуз подписал новый однолетний контракт с ХК «Трактор»
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Чешский вратарь Павел Францоуз заключил новое однолетнее соглашение с челябинским «Трактором», сообщается на официальном сайте КХЛ.
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В прошедшем сезоне Францоуз сыграл за «Трактор» 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем за игру 95,3% бросков при коэффициенте надежности 1,43.
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