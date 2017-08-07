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7 августа 2017, 22:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Голкипер Павел Францоуз подписал новый однолетний контракт с ХК «Трактор»

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Чешский вратарь Павел Францоуз заключил новое однолетнее соглашение с челябинским «Трактором», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Чешский вратарь Павел <span class=error>Францоуз</span> заключил новое однолетнее соглашение с челябинским Трактором сообщается на официальном сайте <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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В прошедшем сезоне Францоуз сыграл за «Трактор» 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем за игру 95,3% бросков при коэффициенте надежности 1,43.

Китайский «Куньлунь» подписал двухлетний контракт с канадским голкипером Джорданом Лиемом, в прошлом сезоне выступавшим за университет Саймона Фрезера.

Подмосковный «Витязь» расторг контракт с форвардом Дмитрием Цыгановым.

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