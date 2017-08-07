ЦСКА обыграл «Женеву-Серветт» в товарищеском матче, Сорокин оформил «сухарь»

На 30-й минуте Андрей Кузьменко открыл счёт, а за 3,5 минуты до финальной сирены отличился Иван Телегин, забросивший в меньшинстве. Окончательный результат установил Артём Чмыхов, поразивший пустые ворота. Голкипер Илья Сорокин провёл сухой матч.



ЦСКА провёл третий товарищеский матч в этом межсезонье. Ранее «армейцы» дважды взяли верх над «Сибирью». Первый матч завершился со счётом 4:0, второй со счётом 5:2.