IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нет

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В понедельник издание «Бизнес онлайн» сообщило, что нападающий санкт-петербургского клуба, чемпион мира 2014 года Плотников в прошлом сезоне провалил допинг-тест, но избежал наказания и отделался предупреждением. В составе СКА Плотников в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

«IIHF уведомляла КХЛ об обнаружении допинга только у трех человек — Зарипова, Конева и Смита — и их дисквалификации. Других фамилий в этом списке не было», — сообщил Стайсс.

25 июля КХЛ сообщила, что IIHF уведомила ее о дисквалификации из-за положительных допинг-проб форвардов Даниса Зарипова («Ак Барс»), Андрея Конева («Адмирал») и Дерека Смита («Медвешчак»).