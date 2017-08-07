IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нет
СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) уведомляла Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) об обнаружении допинга только у трех игроков лиги, среди которых нет форварда петербургского СКА Сергея Плотникова. Об этом ТАСС сообщил менеджер по коммуникациям IIHF Адам Стайсс.
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В понедельник издание «Бизнес онлайн» сообщило, что нападающий
«IIHF уведомляла КХЛ об обнаружении допинга только у трех человек — Зарипова, Конева и Смита — и их дисквалификации. Других фамилий в этом списке не было», — сообщил Стайсс.
25 июля КХЛ сообщила, что IIHF уведомила ее о дисквалификации
IIHF проводила
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