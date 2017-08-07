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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30614502/
7 августа 2017, 22:34 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нет

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) уведомляла Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) об обнаружении допинга только у трех игроков лиги, среди которых нет форварда петербургского СКА Сергея Плотникова. Об этом ТАСС сообщил менеджер по коммуникациям IIHF Адам Стайсс.

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В понедельник издание «Бизнес онлайн» сообщило, что нападающий санкт-петербургского клуба, чемпион мира 2014 года Плотников в прошлом сезоне провалил допинг-тест, но избежал наказания и отделался предупреждением. В составе СКА Плотников в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

«IIHF уведомляла КХЛ об обнаружении допинга только у трех человек — Зарипова, Конева и Смита — и их дисквалификации. Других фамилий в этом списке не было», — сообщил Стайсс.

25 июля КХЛ сообщила, что IIHF уведомила ее о дисквалификации из-за положительных допинг-проб форвардов Даниса Зарипова («Ак Барс»), Андрея Конева («Адмирал») и Дерека Смита («Медвешчак»).

IIHF проводила допинг-контроль совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

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Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА Плотникова

Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА Плотникова

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), президент СКА Геннадий Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе нападающего санкт-петербургского клуба Сергея Плотникова. Об этом он сообщил журналистам.
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