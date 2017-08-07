«Салават Юлаев» стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею
ТАСС, 7 августа. Уфимский «Салават Юлаев» стал обладателем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Об этом стало известно после того, как в заключительном матче турнира нижегородское «Торпедо» проиграло московскому «Спартаку» со счетом 1:3.
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В составе «Торпедо» шайбу забросил Сергей Костицын (21-я минута). За «Спартак» отличились Виктор Бобров (38), Артем Воронин (43) и Станислав Чистов (60).
«Салават Юлаев» занял первое место, набрав 11 очков в пяти матчах. Вторым стал казанский «Ак Барс» (10), на третьей позиции «Торпедо» (9).
Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступали пять клубов Континентальной хоккейной лиги — «Спартак», «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», «Торпедо», «Салават Юлаев» и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 — новокузнецкий «Металлург».
«Салават Юлаев» стал победителем турнира во второй раз, ранее команда завоевывала трофей в 2015 году. Четыре раза Кубок губернатора Нижегородской области выигрывало «Торпедо» (2009, 2011, 2013, 2016), по разу — «Авангард» (2010), «Спартак» (2012), «Ак Барс» (2014).
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