Тимченко: КХЛ не ведет переговоров о вступлении в лигу шведского клуба «Краунс»
СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не ведет переговоров со шведским клубом «Краунс» о выступлении команды в КХЛ. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко.
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В понедельник один из основателей шведского клуба Лиф Карлссон заявил, что «Краунс» намерен выступать в КХЛ с сезона-2018/19.
«Это вранье, никаких переговоров нет», — сказал Тимченко.
22 апреля 2016 года в Стокгольме прошла презентация «Краунса», на которой было объявлено о переговорах с КХЛ о вступлении команды в лигу. Позже КХЛ выступила с заявлением, что для получения возможности проводить матчи чемпионата КХЛ на территории Швеции «Краунс» должен сначала получить разрешение в Шведской хоккейной ассоциации, а затем — в Федерации хоккея России (ФХР).
Шведская хоккейная ассоциация не поддержала решение клуба, а затем президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация поддержит шведскую ассоциацию. Позже «Краунс» заявил, что планирует выступать в лиге, представляя другую страну, вероятно, Люксембург.
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