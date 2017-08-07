Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА Плотникова
СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), президент СКА Геннадий Тимченко опроверг слухи о положительной
допинг-пробе нападающего санкт-петербургского клуба Сергея Плотникова. Об этом он сообщил журналистам.
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В понедельник издание «Бизнес онлайн» сообщило, что Плотников в прошлом сезоне провалил
«Откуда вы берете эти слухи, в каком кафе “Шанталь”? Это чушь полная», — сказал Тимченко.
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