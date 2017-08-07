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7 августа 2017, 21:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА Плотникова

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), президент СКА Геннадий Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе нападающего санкт-петербургского клуба Сергея Плотникова. Об этом он сообщил журналистам.

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В понедельник издание «Бизнес онлайн» сообщило, что Плотников в прошлом сезоне провалил допинг-тест, но избежал наказания и отделался предупреждением.

«Откуда вы берете эти слухи, в каком кафе “Шанталь”? Это чушь полная», — сказал Тимченко.

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Новости КХЛ

Хоккеист СКА Плотников в прошлом сезоне сдал положительную допинг-пробу

Хоккеист СКА Плотников в прошлом сезоне сдал положительную допинг-пробу

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Сергей Плотников в прошлом сезоне провалил допинг-тест, однако избежал наказания и отделался предупреждением, утверждает «Бизнес онлайн».
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