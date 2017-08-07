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7 августа 2017, 21:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сибирь» потерпела крупное поражение от ХПК в товарищеском матче

«Сибирь» потерпела крупное поражение от ХПК в товарищеском матче. Встреча, проходившая на «Ритари-Арене» в финском Хямеэнлинне, завершилась со счётом 1:5.

Единственную шайбу новосибирской команды на свой счёт записал Александр Шаров, отличившийся на 46-й минуте. Финская команда забила один раз во втором периоде и четыре — в третьем.

«Сибирь» провела четвёртый товарищеский матч в этом межсезонье и не сумела одержать ни одной победы. Ранее команда дважды проиграла ЦСКА (0:4 и 2:5), а также уступила «Йокериту» (0:1).

Сибирь
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