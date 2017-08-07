«Сибирь» потерпела крупное поражение от ХПК в товарищеском матче

Единственную шайбу новосибирской команды на свой счёт записал Александр Шаров, отличившийся на 46-й минуте. Финская команда забила один раз во втором периоде и четыре — в третьем.



«Сибирь» провела четвёртый товарищеский матч в этом межсезонье и не сумела одержать ни одной победы. Ранее команда дважды проиграла ЦСКА (0:4 и 2:5), а также уступила «Йокериту» (0:1).