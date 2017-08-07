«Получил багаж только вчера вечером и сегодня наконец-то вернулся на лёд. Почти неделя выпала, но тренировка прошла хорошо. Рад присоединиться к парням на площадке, покататься наконец с шайбой. Сейчас я фокусируюсь на том, чтобы как можно скорее втянуться, набрать оптимальную форму. Думаю, это не займёт много времени.



В первые дни ребята показали мне окрестности арены, торговый центр, парочку хороших ресторанов. Мы прогулялись по центру, и я увидел, что это действительно красивый город. Партнёры также помогли мне подключить сим-карту, теперь я постоянно на связи с домом. Вообще, первые впечатления очень приятные, здесь все приветливые, стараются сделать так, чтобы я не чувствовал себя посторонним. Ведь самое сложное на первых порах — языковой барьер. Если не знаю, как пройти в магазин или к арене, то всегда могу рассчитывать на помощь. Беларусь — очень дружелюбная страна. Я уже в предвкушении первых домашних матчей», — сказал Фонтейн в эфире клубного телевидения.