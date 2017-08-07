Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30613991/
7 августа 2017, 21:01 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Фонтейн: Минск — красивый город, а Беларусь — дружелюбная страна

Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн поделился впечатлениями от Минска и первой тренировки в составе команды.

Нападающий минского Динамо <span class=error>Джастин</span> <span class=error>Фонтейн</span> поделился впечатлениями от Минска и первой тренировки в составе команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Получил багаж только вчера вечером и сегодня наконец-то вернулся на лёд. Почти неделя выпала, но тренировка прошла хорошо. Рад присоединиться к парням на площадке, покататься наконец с шайбой. Сейчас я фокусируюсь на том, чтобы как можно скорее втянуться, набрать оптимальную форму. Думаю, это не займёт много времени.

В первые дни ребята показали мне окрестности арены, торговый центр, парочку хороших ресторанов. Мы прогулялись по центру, и я увидел, что это действительно красивый город. Партнёры также помогли мне подключить сим-карту, теперь я постоянно на связи с домом. Вообще, первые впечатления очень приятные, здесь все приветливые, стараются сделать так, чтобы я не чувствовал себя посторонним. Ведь самое сложное на первых порах — языковой барьер. Если не знаю, как пройти в магазин или к арене, то всегда могу рассчитывать на помощь. Беларусь — очень дружелюбная страна. Я уже в предвкушении первых домашних матчей», — сказал Фонтейн в эфире клубного телевидения.

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?