Фонтейн: Минск — красивый город, а Беларусь — дружелюбная страна
Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн поделился впечатлениями от Минска и первой тренировки в составе команды.
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«Получил багаж только вчера вечером и сегодня
В первые дни ребята показали мне окрестности арены, торговый центр, парочку хороших ресторанов. Мы прогулялись по центру, и я увидел, что это действительно красивый город. Партнёры также помогли мне подключить
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