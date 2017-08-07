Хоккеист СКА Плотников в прошлом сезоне сдал положительную допинг-пробу

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В июле КХЛ объявила, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея дисквалифицировал трех игроков, в сезоне-2016/17 выступавших в лиге, за нарушение антидопинговых правил. Нападающий Данис Зарипов, ранее игравший за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года, защитник Андрей Конев, защищавший цвета владивостокского «Адмирала», — до 19 ноября 2017 года, а канадец Дерек Смит из загребского «Медвешчака» — до 2 сентября 2018 года.

«БИЗНЕС Online» тогда стали известны подробности наличия допинга у еще одного игрока КХЛ. Сообщалось, что это игрок СКА, нападающий сборной России, но он отделался лишь испугом и последним предупреждением. Как стало известно, речь шла о Сергее Плотникове. Нападающий оказался в списке тех, у кого нашли запрещающие препараты, однако тогда его имя огласке не предали, — утверждает издание.