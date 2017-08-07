«Барыс» проиграл команде Андрея Назарова во втором матче Кубка Президента РК в Астане
Хоккеисты «Барыса» уступили нижнекамскому «Нефтехимику» во втором матче на домашнем Кубке Президента РК в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 7 августа, и завершилась со счетом 1:2. Все шайбы были заброшены во втором периоде.
На 24-й минуте счет открыл нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил, а на 37-й «Барыс» остался в меньшинстве за нарушение численного состава и был наказан голом форварда Павла Порядина.
На 39-й минуте нападающий Роман Старченко сократил отставание «Барыса», но на большее хозяев не хватило. Как итог — 1:2 в пользу «Нефтехимика», главным тренером которого сейчас работает
Отметим, что встречу с «Нефтехимиком» пропустил капитан «Барыса» Найджел Доус. В первой игре с «Давосом» (4:2) он пострадал
В другом матче второго дня Кубка Президента РК «Авангард» победил «Трактор» — 2:0. Завтра, 9 августа, пройдут еще две игры, которые в прямом эфире покажет KazSport: в 15:30 на лед выйдут «Давос» и «Адмирал», а в 19:30 начнется встреча «Барыс» — «Авангард».
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