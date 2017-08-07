«Барыс» проиграл команде Андрея Назарова во втором матче Кубка Президента РК в Астане

Игра проходила сегодня, 7 августа, и завершилась со счетом 1:2. Все шайбы были заброшены во втором периоде.

На 24-й минуте счет открыл нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил, а на 37-й «Барыс» остался в меньшинстве за нарушение численного состава и был наказан голом форварда Павла Порядина.

На 39-й минуте нападающий Роман Старченко сократил отставание «Барыса», но на большее хозяев не хватило. Как итог — 1:2 в пользу «Нефтехимика», главным тренером которого сейчас работает экс-наставник астанинского клуба Андрей Назаров.

Отметим, что встречу с «Нефтехимиком» пропустил капитан «Барыса» Найджел Доус. В первой игре с «Давосом» (4:2) он пострадал из-за силового приема соперника, но готовился ко второй игре, однако в заявку не вошел.

В другом матче второго дня Кубка Президента РК «Авангард» победил «Трактор» — 2:0. Завтра, 9 августа, пройдут еще две игры, которые в прямом эфире покажет KazSport: в 15:30 на лед выйдут «Давос» и «Адмирал», а в 19:30 начнется встреча «Барыс» — «Авангард».