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7 августа 2017, 17:16 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Магнитка» победила «Куньлунь Ред Стар» в Сочи

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:1) в матче группы A турнира Sochi Hockey Open в Сочи.

Голы в матче забили Мэтт Эллисон, Ян Коварж и Сергей Мозякин. При счете 0:3 единственный гол в составе китайской команды забил американец Грег Скуайрс, реализовавший большинство.

Напомним, ранее «Металлург» и «Куньлунь» проиграли СКА, который обеспечил себе первое место в группе и участие в финале турнира.

Победитель группы B определится в понедельник в матче олимпийская сборная России — сборная Канады. Начало игры — 18:00 (мск).

Сочи.

Sochi Hockey Open.

Группа A.

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).

Голы: Эллисон (Дронов, Осала), 12:08 (0:1). Коварж (Денисов, Мозякин), 33:22 (0:2). Мозякин (Коварж), 39:39 (0:3). Скуайрс (Ярвинен, Верек), 41:41 (1:3).

Вратари: Хеллберг — Кошечкин.

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