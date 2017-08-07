«Магнитка» победила «Куньлунь Ред Стар» в Сочи
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:1) в матче группы A турнира Sochi Hockey Open в Сочи.
Голы в матче забили Мэтт Эллисон, Ян Коварж и Сергей Мозякин. При счете 0:3 единственный гол в составе китайской команды забил американец Грег Скуайрс, реализовавший большинство.
Напомним, ранее «Металлург» и «Куньлунь» проиграли СКА, который обеспечил себе первое место в группе и участие в финале турнира.
Победитель группы B определится в понедельник в матче олимпийская сборная России — сборная Канады. Начало игры — 18:00 (мск).
Сочи.
Sochi Hockey Open.
Группа A.
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).
Голы: Эллисон (Дронов, Осала), 12:08 (0:1). Коварж (Денисов, Мозякин), 33:22 (0:2). Мозякин (Коварж), 39:39 (0:3). Скуайрс (Ярвинен, Верек), 41:41 (1:3).
Вратари: Хеллберг — Кошечкин.
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