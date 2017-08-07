Кинэн: Матч с «Магниткой» позволил оценить игру хоккеистов «Куньлуня» в меньшинстве

«Куньлунь» в понедельник со счетом 1:3 уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче предсезонного турнира в Сочи. Хоккеисты «Куньлуня» заработали 45 минут штрафа, из них десять двухминутных удалений.

«Это была интересная игра, которая позволила оценить, как мы действуем в меньшинстве. В целом, нам удалось сдержать большинство “Магнитки”, но при игре “пять на пять” Сергей Мозякин и Ян Коварж сделали свою работу. Про количество удалений у нашей команды нужно спрашивать судей», — сказал Кинэн журналистам.