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7 августа 2017, 17:05 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Кинэн: Матч с «Магниткой» позволил оценить игру хоккеистов «Куньлуня» в меньшинстве

СОЧИ, 7 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Матч против магнитогорского «Металлурга» на Sochi Hockey Open позволил оценить игру хоккеистов «Куньлуня» в меньшинстве, заявил главный тренер китайского клуба Майк Кинэн.

«Куньлунь» в понедельник со счетом 1:3 уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче предсезонного турнира в Сочи. Хоккеисты «Куньлуня» заработали 45 минут штрафа, из них десять двухминутных удалений.

«Это была интересная игра, которая позволила оценить, как мы действуем в меньшинстве. В целом, нам удалось сдержать большинство “Магнитки”, но при игре “пять на пять” Сергей Мозякин и Ян Коварж сделали свою работу. Про количество удалений у нашей команды нужно спрашивать судей», — сказал Кинэн журналистам.

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