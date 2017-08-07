Тренер: «Магнитка» после игры с «Куньлунем» будет уделять больше времени большинству

«Металлург» в понедельник со счетом 3:1 обыграл «Куньлунь» в матче Sochi Hockey Open, предсезонного турнира в Сочи. Хоккеисты «Куньлуня» заработали 45 минут штрафа, из них десять двухминутных удалений.

«Наигрались мы сегодня в большинстве, но мы им недовольны. Будем работать, играть нужно быстрее. До этого момента мы не так много времени, внимания уделяли большинству, после этой игры будем уделять больше. Конечно, я бы хотел, чтобы сборная России вышла в финал турнира, а мы бы сыграли за третье место против канадцев», — сказал Воробьев журналистам.

Магнитогорский «Металлург» в среду встретится в игре за третье место с проигравшим в матче между олимпийской сборной России и сборной Канады.