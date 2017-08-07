Доус не сыграет в матче против «Нефтехимика»
Сегодня в 19:30 в Астане состоится матч Кубка Президента РК между астанинским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком».
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Состав «Барыса» на игру:
Карлссон — Кудрявцев;.
Тривино —
Михайлис — Шевченко — Старченко, Семёнов — Савченко;
Акользин — Сагадеев — Лихотников, Липин — Ибрайбеков;
Никулин — Гренц — Бельгибаев, Маклюков — Полохов;
Шалапов, Асетов.
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