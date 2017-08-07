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7 августа 2017, 16:09 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Доус не сыграет в матче против «Нефтехимика»

Сегодня в 19:30 в Астане состоится матч Кубка Президента РК между астанинским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

Сегодня в 19:30 в <span class=error>Астане</span> состоится матч Кубка Президента РК между <span class=error>астанинским</span> <span class=error>Барысом</span> и нижнекамским <span class=error>Нефтехимиком</span>. Увеличить
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Состав «Барыса» на игру:

Карлссон — Кудрявцев;.

Тривино — Сен-Пьер — Вей, Диц — Даллмэн;

Михайлис — Шевченко — Старченко, Семёнов — Савченко;

Акользин — Сагадеев — Лихотников, Липин — Ибрайбеков;

Никулин — Гренц — Бельгибаев, Маклюков — Полохов;

Шалапов, Асетов.

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