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7 августа 2017, 15:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Sochi Hockey Open: «Магнитка» одолела «Куньлунь»

Действующий вице-чемпион КХЛ магнитогорский «Металлург» в очередном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open взял верх над пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Китайскую команду в настоящее время возглавляет Майк Кинэн, приведший магнитогорскую команду к первой победе в розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2013/14. «Магнитка» ранее уступила питерскому СКА. «Куньлунь» уступил питерской команде с таким же счётом — 2:4.

На 13-й минуте матча Мэтт Эллисон вывел уральскую команду вперёд, во втором периоде «Магнитка» упрочила лидерство благодаря двум безответным голам — отличились Ян Коварж и Сергей Мозякин. «Куньлуню» удалось лишь размочить счёт — в третьем периоде отличился Грег Сквайрз.

В 18:00 мск сыграют сборные России и Канады — команды поборются за вторую путёвку в финал. Победителя этого матча в финале ждёт СКА.

Металлург Мг
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