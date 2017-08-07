Турнир в Нижнем Новгороде: «Салават» обыграл «Кузню» и близок к победе в турнире

Для победы в турнире уфимской команде необходимо было побеждать новокузнечан в основное время, и теперь достаточно, чтобы «Торпедо» не обыграло «Спартак» в основное время в предстоящем матче. Ранее на турнире «Салават» проиграл один матч из четырёх — «Ак Барсу». «Кузня» проиграла все четыре матча.

Уфимцы вышли вперёд на 13-й минуте матча — в большинстве отличился Филипп Ларсен. Новокузнечане ответили голом Евгения Штайгера на 39-й минуте встречи. На 49-й минуте Антон Лазарев вновь вывел уфимскую команду вперёд, и этот гол оказался победным.

В 19:00 мск возьмёт старт матч, в котором нижегородское «Торпедо» сыграет со «Спартаком».