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7 августа 2017, 15:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Турнир в Нижнем Новгороде: «Салават» обыграл «Кузню» и близок к победе в турнире

Уфимский «Салават Юлаев» одолел новокузнецкий «Металлург» в очередном матче предсезонного турнира Кубок губернатора Нижегородской области.

Для победы в турнире уфимской команде необходимо было побеждать новокузнечан в основное время, и теперь достаточно, чтобы «Торпедо» не обыграло «Спартак» в основное время в предстоящем матче. Ранее на турнире «Салават» проиграл один матч из четырёх — «Ак Барсу». «Кузня» проиграла все четыре матча.

Уфимцы вышли вперёд на 13-й минуте матча — в большинстве отличился Филипп Ларсен. Новокузнечане ответили голом Евгения Штайгера на 39-й минуте встречи. На 49-й минуте Антон Лазарев вновь вывел уфимскую команду вперёд, и этот гол оказался победным.

В 19:00 мск возьмёт старт матч, в котором нижегородское «Торпедо» сыграет со «Спартаком».

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Новости КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче Кубка губернатора Нижегородской области

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче Кубка губернатора Нижегородской области

ТАСС, 5 августа. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 1:0 в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».
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