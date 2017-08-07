Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30610232/
7 августа 2017, 14:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Турнир в Астане: «Авангард» одолел «Трактор» с сухим счётом

Омский «Авангард» переиграл челябинский «Трактор» в очередном матче предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан.

Ранее омичи уступили «Адмиралу» (4:5 ОТ), а челябинцы также в дополнительное время проиграли «Нефтехимику» (4:5 ОТ), дважды по ходу матча ликвидировав отставание в две шайбы.

Встреча выдалась упорной и мало результативной. Всё решил один точный бросок — во втором периоде отличился форвард омской команды Ансель Галимов. Под занавес матча омичи поразили пустые ворота.

В 16:30 мск начнётся второй матч игрового дня — «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком».

Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?