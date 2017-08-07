Турнир в Астане: «Авангард» одолел «Трактор» с сухим счётом
Омский «Авангард» переиграл челябинский «Трактор» в очередном матче предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан.
Ранее омичи уступили «Адмиралу» (4:5 ОТ), а челябинцы также в дополнительное время проиграли «Нефтехимику» (4:5 ОТ), дважды по ходу матча ликвидировав отставание в две шайбы.
Встреча выдалась упорной и мало результативной. Всё решил один точный бросок — во втором периоде отличился форвард омской команды Ансель Галимов. Под занавес матча омичи поразили пустые ворота.
В 16:30 мск начнётся второй матч игрового дня — «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter