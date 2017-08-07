На турнире в Сочи не хватает ЦСКА! Нежели «Куньлунь» там нужнее?
Обозреватель «Советского спорта» задается вопросом — почему на самом престижном предсезонном турнире КХЛ нет одного из явных фаворитов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Конечно, персональные болельщики российских клубов могут со мной поспорить. Но, если объективно, то самый главный турнир нынешнего межсезонья — это Sochi Hockey Open-2017.
Посмотрите, на состав! Тут и оба весенних финалиста — СКА и «Магнитка». И две сборных — так называемая олимпийская команда России и сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе.
Ну, когда и где вы еще увидите столь мощное представительство, гремучую смесь национальных команд с сильнейшими клубами КХЛ?
Но, согласитесь, есть стойкое чувство, что
А с какой стати они должны там быть? Могут задать мне вопрос.
И я отвечу без запинки — сразу по трем объективным причинам:
1) ЦСКА в прошлом сезоне вновь выиграл регулярный чемпионат.
2) Специалисты считают московских армейцев одним из главных претендентов на Кубок Гагарина-2018.
3) ЦСКА в прошлом году стал победителем сочинского турнира. И раз уж его взялись проводить ежегодно и с международным шиком — неплохо было бы начать ковать традиции.
Да и просто для болельщиков — неужели битвы ЦСКА со СКА и «Магниткой»
Я бы понял, если бы число
Я, собственно, ничего не имею против команды Майка Кинэна. Она тоже интересна, хотя вряд ли на сегодняшний день способна противостоять нашим грандам.
Однако с турнира в Сочи как бы уже начинается подготовка и России, и Канады к Олимпиаде-2014. Это не секрет, и не новость.
А главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в ходит в штаб сборной России, которой руководит главный тренер СКА Олег Знарок.
И мне представляется, что тренерам было бы полезно лишний раз пообщаться между собой накоротке перед самым началом тяжелого и ответственного сезона.
Конечно, без московских армейцев Sochi Hockey Open-2017 не обойдется. ЦСКА делегировал в олимпийскую сборную целую пятерку. Защитников Науменкова и Нестерова, нападающих Григоренко, Любимова и Капризова.
Кстати, обратите внимание, как грамотно сформирована сборная России в Сочи — по полному звену из СКА, ЦСКА и «Локомотива». Плюс по паре полевых игроков из «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Ну и юный Андрей Алтыбармакян из ВХЛ — на перспективу.
Но опять же такой расклад очень удобен для СКА. Знарок может наблюдать за своей пятеркой в сборной, общаться с игроками. И при желании, даже провести ротацию между СКА и сборной, как он сам заявил на одной из
Наверняка и Никитин был не прочь поработать со своей удаленной пятеркой также. Тем более, что речь идет об игроках, которые в прошлом сезоне за ЦСКА не выступали. И, следовательно, нуждаются в общении с тренером больше, чем старожилы клуба.
Но вместо Сочи московские армейцы отправились в Швейцарию. И там примут участие в местном турнире, который если и вызовет интерес, то только у самых преданных их болельщиков. Как раскрутке КХЛ помогут матчи ЦСКА против «Женевы» или «Лозанны»? Я не знаю.
А вот, повторюсь, ЦСКА — СКА, ЦСКА — «Магнитка», ЦСКА — Канада — это сразу круто. И даже очень круто.
При всем уважении к «Куньлуню», на который организаторы московский клуб в Сочи променяли…
Дмитрий Пономаренко
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