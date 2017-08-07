На турнире в Сочи не хватает ЦСКА! Нежели «Куньлунь» там нужнее?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Конечно, персональные болельщики российских клубов могут со мной поспорить. Но, если объективно, то самый главный турнир нынешнего межсезонья — это Sochi Hockey Open-2017.

Посмотрите, на состав! Тут и оба весенних финалиста — СКА и «Магнитка». И две сборных — так называемая олимпийская команда России и сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе.

Ну, когда и где вы еще увидите столь мощное представительство, гремучую смесь национальных команд с сильнейшими клубами КХЛ?

Но, согласитесь, есть стойкое чувство, что чего-то не хватает… И я вам сразу скажу чего — московских армейцев там нет.

А с какой стати они должны там быть? Могут задать мне вопрос.

И я отвечу без запинки — сразу по трем объективным причинам:

1) ЦСКА в прошлом сезоне вновь выиграл регулярный чемпионат.

2) Специалисты считают московских армейцев одним из главных претендентов на Кубок Гагарина-2018.

3) ЦСКА в прошлом году стал победителем сочинского турнира. И раз уж его взялись проводить ежегодно и с международным шиком — неплохо было бы начать ковать традиции.

Да и просто для болельщиков — неужели битвы ЦСКА со СКА и «Магниткой» кому-то неинтересны? Все же самые культовые противостояний последних лет, не утратившие интриги.

Я бы понял, если бы число команд-участниц было ограничено. Но это не так. В турнире на правах хозяина еще сыграет ХК Сочи. И тут все ясно. Но остается шестое место. И вот его отдали почему-то «Куньлуню», а не ЦСКА.

Я, собственно, ничего не имею против команды Майка Кинэна. Она тоже интересна, хотя вряд ли на сегодняшний день способна противостоять нашим грандам.

Однако с турнира в Сочи как бы уже начинается подготовка и России, и Канады к Олимпиаде-2014. Это не секрет, и не новость.

А главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в ходит в штаб сборной России, которой руководит главный тренер СКА Олег Знарок.

И мне представляется, что тренерам было бы полезно лишний раз пообщаться между собой накоротке перед самым началом тяжелого и ответственного сезона. Что-то обсудить не по телефону.

Конечно, без московских армейцев Sochi Hockey Open-2017 не обойдется. ЦСКА делегировал в олимпийскую сборную целую пятерку. Защитников Науменкова и Нестерова, нападающих Григоренко, Любимова и Капризова.

Кстати, обратите внимание, как грамотно сформирована сборная России в Сочи — по полному звену из СКА, ЦСКА и «Локомотива». Плюс по паре полевых игроков из «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Ну и юный Андрей Алтыбармакян из ВХЛ — на перспективу.

Но опять же такой расклад очень удобен для СКА. Знарок может наблюдать за своей пятеркой в сборной, общаться с игроками. И при желании, даже провести ротацию между СКА и сборной, как он сам заявил на одной из пресс-конференций.

Наверняка и Никитин был не прочь поработать со своей удаленной пятеркой также. Тем более, что речь идет об игроках, которые в прошлом сезоне за ЦСКА не выступали. И, следовательно, нуждаются в общении с тренером больше, чем старожилы клуба.

Но вместо Сочи московские армейцы отправились в Швейцарию. И там примут участие в местном турнире, который если и вызовет интерес, то только у самых преданных их болельщиков. Как раскрутке КХЛ помогут матчи ЦСКА против «Женевы» или «Лозанны»? Я не знаю.

А вот, повторюсь, ЦСКА — СКА, ЦСКА — «Магнитка», ЦСКА — Канада — это сразу круто. И даже очень круто.

При всем уважении к «Куньлуню», на который организаторы московский клуб в Сочи променяли…

Дмитрий Пономаренко