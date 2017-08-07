Евгений Корешков: Вся команда, включая Найджела Доуса, готовится к матчу с «Нефтехимиком»
Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков перед игрой с «Нефтехимиком» дал небольшой комментарий.
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— Вся команда, включая Найджела Доуса, готовится к матчу в штатном режиме. Состав команды на матч с «Нефтехимиком» будет определён за несколько часов до игры, — сказал Евгений Корешков.
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