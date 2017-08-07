«Краунс» намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19, выступит на эстонской арене

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Об этом сообщает aftonbladet. Сообщается, что клуб приобрёл права на проведение международного турнира в странах Балтии, а также сотрудничает с эстонской ареной Tondiraba. Предполагается, что команда будет проводить матчи преимущественно на этой арене.

«В идеале, хотим играть в КХЛ с сезона-2018/19. Работаем над бюджетом. Самая главная проблема сейчас — доходы и формирование бюджета», — дал комментарий основатель «Краунс» Лейф Карлссон.