«Краунс» намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19, выступит на эстонской арене
Шведский хоккейный клуб «Краунс» намерен выступать в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2018/19.
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Об этом сообщает aftonbladet. Сообщается, что клуб приобрёл права на проведение международного турнира в странах Балтии, а также сотрудничает с эстонской ареной Tondiraba. Предполагается, что команда будет проводить матчи преимущественно на этой арене.
«В идеале, хотим играть в КХЛ с сезона-2018/19. Работаем над бюджетом. Самая главная проблема сейчас — доходы и формирование бюджета», — дал комментарий основатель «Краунс» Лейф Карлссон.
Ранее шведский клуб не смог получить разрешение от федерации хоккея Швеции. Клуб искал варианты с выступлением под другим флагом. В настоящее время налажены контакты с Латвией, Литвой и Эстонией.
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