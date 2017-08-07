Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30608990/
7 августа 2017, 13:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Краунс» намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19, выступит на эстонской арене

Шведский хоккейный клуб «Краунс» намерен выступать в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2018/19.

Шведский хоккейный клуб <span class=error>Краунс</span> намерен выступать в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2018/19. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает aftonbladet. Сообщается, что клуб приобрёл права на проведение международного турнира в странах Балтии, а также сотрудничает с эстонской ареной Tondiraba. Предполагается, что команда будет проводить матчи преимущественно на этой арене.

«В идеале, хотим играть в КХЛ с сезона-2018/19. Работаем над бюджетом. Самая главная проблема сейчас — доходы и формирование бюджета», — дал комментарий основатель «Краунс» Лейф Карлссон.

Ранее шведский клуб не смог получить разрешение от федерации хоккея Швеции. Клуб искал варианты с выступлением под другим флагом. В настоящее время налажены контакты с Латвией, Литвой и Эстонией. Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский в мае 2016 года заявил, что клуб точно не выступит в сезоне-2016/17.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним