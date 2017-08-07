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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30608807/
7 августа 2017, 13:15 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Будущее Вишневского в ХК «Северсталь» решится после турнира имени Пучкова

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Северсталь» примет решение по будущему в команде чемпиона мира Виталия Вишневского после окончания предсезонного турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер череповецкого клуба Валерий Зелепукин.

Победитель чемпионата мира 2009 года, чемпион мира среди молодежных команд 1999 года и серебряный призер турнира 1998 года Вишневский подписал с клубом в конце июня просмотровый контракт. Защитник провел в Национальной хоккейной лиге восемь лет.

«Впечатления от Виталия пока только положительные. Но решение по нему будет принято только после турнира имени Пучкова, где сыграет «Северсталь», — сказал Зелепукин.

Турнир имени Пучкова пройдет с 14 по 17 августа. Помимо «Северстали», в нем примут участие петербургский СКА, финский «Йокерит», «Сочи» и сборная Канады. Ранее череповецкая команда провела сборы в Ленинградской области и Финляндии, сыграв ряд контрольных матчей.

«Были и хорошие моменты, и те, над которыми придется работать. Думаю, тренерский штаб понимает это, и у нас остается турнир в Санкт-Петербурге, где можно посмотреть, исправить какие-то ошибки, наиграть новые сочетания», — отметил Зелепукин.

Первый матч в сезоне КХЛ «Северсталь» проведет 22 августа в Ханты-Мансийске с «Югрой», а первый домашний матч — 2 сентября с «Локомотивом».

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