Будущее Вишневского в ХК «Северсталь» решится после турнира имени Пучкова

Победитель чемпионата мира 2009 года, чемпион мира среди молодежных команд 1999 года и серебряный призер турнира 1998 года Вишневский подписал с клубом в конце июня просмотровый контракт. Защитник провел в Национальной хоккейной лиге восемь лет.

«Впечатления от Виталия пока только положительные. Но решение по нему будет принято только после турнира имени Пучкова, где сыграет «Северсталь», — сказал Зелепукин.

Турнир имени Пучкова пройдет с 14 по 17 августа. Помимо «Северстали», в нем примут участие петербургский СКА, финский «Йокерит», «Сочи» и сборная Канады. Ранее череповецкая команда провела сборы в Ленинградской области и Финляндии, сыграв ряд контрольных матчей.

«Были и хорошие моменты, и те, над которыми придется работать. Думаю, тренерский штаб понимает это, и у нас остается турнир в Санкт-Петербурге, где можно посмотреть, исправить какие-то ошибки, наиграть новые сочетания», — отметил Зелепукин.