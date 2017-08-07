«Kazsport» покажет прямую трансляцию матча Кубка Президента РК «Барыс» — «Нефтехимик»
Сегодня астанинский «Барыс» проведет вторую встречу в рамках Кубка Президента РК, соперником станет нижнекамский «Нефтехикмик», пишет Sports.kz.
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В прямом эфире это противостояние покажет телеканал «Kazsport». Начало в 19:30.
Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом казахстанцев: победа «Барыса» — 2.02, ничья — 4.2, победа «Нефтехимика» — 3.13.
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