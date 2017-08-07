Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30607707/
7 августа 2017, 11:55 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Kazsport» покажет прямую трансляцию матча Кубка Президента РК «Барыс» — «Нефтехимик»

Сегодня астанинский «Барыс» проведет вторую встречу в рамках Кубка Президента РК, соперником станет нижнекамский «Нефтехикмик», пишет Sports.kz.

Сегодня <span class=error>астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> проведет вторую встречу в рамках Кубка Президента РК соперником станет нижнекамский <span class=error>Нефтехикмик</span> пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прямом эфире это противостояние покажет телеканал «Kazsport». Начало в 19:30.

Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом казахстанцев: победа «Барыса» — 2.02, ничья — 4.2, победа «Нефтехимика» — 3.13.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Тренер «Барыса» рассказал о состоянии Доуса после «зубодробительного» силового приема от игрока «Давоса»

Тренер «Барыса» рассказал о состоянии Доуса после «зубодробительного» силового приема от игрока «Давоса»

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков рассказал о состоянии капитана команды Найджела Доуса после «зубодробительного» силового приема от игрока швейцарского «Давоса».
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»