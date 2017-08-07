Обзор дня Алексея Шевченко.

В этом году московское «Динамо» и «Локомотив» впервые в своей новейшей истории отказались от зарубежных сборов и остались дома. Нагрузки были такими же тяжелыми, но переносились они гораздо легче. Те же ярославцы выиграли потом в семи матчах подряд, да и тренеры «Динамо» увидели, что уже на первом турнире в Минске команда гораздо свежей, чем была год назад. Игроки из других команд, которые отправлялись на две недели в Швейцарию или Финляндию, Германию или Чехию завидуют динамовцам и ярославцам белой завистью. Например, в той же Уфе есть все условия для подготовки, но все равно пришлось ехать за границу, где между тренировками люди сходили с ума. Наверное, пришло время отказаться от этих ненормальных сборов. Следом должны исчезнуть предсезонные турниры. С 1 августа я находился в Нижнем Новгороде, был рядом с командами и видел, что о полноценной подготовке к чемпионату не идет и речи. Хоккеисты маются от безделья, свободное время для них ­- настоящий кошмар, а за шесть дней многие устали морально гораздо больше, чем нужно. Может быть, пришла пора заменить и их простыми выставочными матчами с соседями. Представляете уже летом было бы по 4 игры между «Ак Барсом» и «Салаватом», «Динамо» и «Спартаком», «Нефтехимиком» и «Ладой», «Локомотивом» и «Торпедо». Есть исключения, типа «Куньлуня», которым просто не с кем играть, или «Амура», чья система подготовки заточена под восемь гостевых игр. Но никто ведь не отказывается встречаться с ними. А сами турниры — это уже издевательство. Я видел, как падал интерес у игроков в Нижнем Новгороде, каким низким становился уровень хоккея. Никакой пользы от них уже нет.

НОВЫЙ ШАНС ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЕНКО.

Нападающий Евгений Григоренко, который недавно покинул «Ак Барс», попытается пробиться в основной состав «Адмирала». Мы уже рассказывали про этого воспитанника магнитогорского хоккея, в которого не поверили в родном «Металлурге», а он неплохо зарекомендовал себя в «Нефтехимике», но был неудачно обменян в «Ак Барс», где и получил травму. Григоренко в лучшей форме, безусловно, пригодится «Адмиралу». Подвинуть ему можно любого, постараться пробиться даже в первое звено и при этому у него будет шанс на ошибку. Надеемся, что победитель МХЛ в составе «Стальных лис» воспользуется шансом.

«МАГНИТКА» МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ОШИБКИ «АК БАРСА».

«Металлург» провел первый матч на турнире в Сочи и уступил СКА — 2:4, не имея никаких шансов на успех. Но дело совсем не в итоговом счете. Хотелось посмотреть, что собой представляет уральский клуб сегодня. Не будем делать поспешных выводов, только меня удивила реакция руководства клуба и тренера. Геннадий Величкин повторил, что команда будет играть в финале Кубка Гагарина. Илья Воробьев был менее радикальным, но я не заметил сильного беспокойства, хотя, на мой взгляд, все гораздо хуже, чем можно представить. Самое удивительное в «Металлурге» то, что до сих пор не т постоянного первого звена. Ни Ярослав Косов, ни Томаш Филиппи не будут стабильными, как Данис Зарипов. При этом никому не будут давать время на привыкание и адаптацию, того же Косова могут заменить во втором матче. Но проблема первой тройки не только в том, что уехал Зарипов — Мозякин стареет. Но тренеры пока надеются на него, упуская момент, когда пора совершить глобальную перестройку. В свое время со сменой лидеров задержались в «Ак Барсе» и это привело к проблемам.

ТУРНИР В АСТАНЕ ПОЛОН СЮРПРИЗОВ.