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7 августа 2017, 11:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист Нестеров: Попасть на ОИ — самое главное в жизни, не считая семьи

СОЧИ, 7 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров заявил, что ставит себе цель попасть в состав сборной России по хоккею для участия в Олимпиаде 2018 года.

<em>СОЧИ 7 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Защитник московского ЦСКА Никита <span class=error>Нестеров</span> заявил что ставит себе цель попасть в состав сборной России по хоккею для участия в Олимпиаде 2018 года. Увеличить
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Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Нестеров, предыдущие четыре сезона отыгравший в Северной Америке, в июле подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

«Попасть на Олимпиаду — это самое важное, что может быть в жизни, не считая семьи. Передо мной стоит цель поехать в Корею и выиграть Олимпиаду, буду стараться. Но сначала нужно хорошо подготовиться к сезону, хорошо его начать, тогда, надеюсь, заслужу вызов», — сказал Нестеров в интервью агентству «Р-Спорт».

Нестеров сыграл один матч за сборную России на Кубке мира 2016 года. «Для меня большим событием было уже попадание туда, я же первый раз играл за взрослую сборную. Конечно, хотелось выходить в каждом матче, но в команде были более опытные ребята, ничего страшного», — отметил Нестеров.

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