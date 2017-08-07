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Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Нестеров, предыдущие четыре сезона отыгравший в Северной Америке, в июле подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

«Попасть на Олимпиаду — это самое важное, что может быть в жизни, не считая семьи. Передо мной стоит цель поехать в Корею и выиграть Олимпиаду, буду стараться. Но сначала нужно хорошо подготовиться к сезону, хорошо его начать, тогда, надеюсь, заслужу вызов», — сказал Нестеров в интервью агентству «Р-Спорт».

Нестеров сыграл один матч за сборную России на Кубке мира 2016 года. «Для меня большим событием было уже попадание туда, я же первый раз играл за взрослую сборную. Конечно, хотелось выходить в каждом матче, но в команде были более опытные ребята, ничего страшного», — отметил Нестеров.