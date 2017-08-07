Калинин заявил, что два года в НХЛ были для него тяжелыми в эмоциональном плане
СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Два сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали для российского форварда Сергея Калинина тяжелыми в эмоциональном плане. Об этом игрок сообщил ТАСС.
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В начале июля было объявлено, что 26-летний Калинин подписал трехлетний контракт со СКА. Ранее стало известно, что
«Решение о возвращении в КХЛ принималось по окончании сезона. Да, у меня были предложения остаться в НХЛ, но сейчас нет смысла их обсуждать. В своем решении я руководствовался желаниями сыграть на Олимпиаде и вернуться домой. В эмоциональном плане за океаном были тяжелые для меня два года», — сказал Калинин.
«Речь идет о быте, семье, друзьях — там все было по- другому, — продолжил собеседник ТАСС. — Были бы у меня жена, дети, возможно, все бы могло сложиться иначе. Большую часть сезона проводишь сам с собой — скучно. А это отражается на игре».
Калинин является воспитанником омского хоккея. За «Авангард» он выступал с 2009 до 2015 год, проведя 213 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 69 очков (31 шайба + 38 передач). В
Форвард в составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.
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