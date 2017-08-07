Форвард Калинин не исключил своего возвращения в НХЛ
СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард
санкт-петербургского СКА Сергей Калинин не исключил, что может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом игрок сообщил ТАСС.
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В начале июля 26-летний Калинин подписал трехлетний контракт со СКА. Ранее стало известно, что
«Мое возвращение в НХЛ возможно — тут нечего скрывать, но пока не хочется об этом думать. Сейчас необходимо правильно подойти к сезону и попасть в состав сборной на Олимпиаду. Да, там не будет игроков НХЛ, но это не наши проблемы. Можно сказать, что российская команда будет фаворитом турнира, но не стоит забывать, что другие сборные заметно подтянулись в последние годы», — сказал собеседник ТАСС.
Калинин выступал за омский «Авангард» с 2009 до 2015 год, проведя 213 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 69 очков (31 шайба + 38 передач). В
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