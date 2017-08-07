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7 августа 2017, 10:22 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Форвард Калинин не исключил своего возвращения в НХЛ

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард санкт-петербургского СКА Сергей Калинин не исключил, что может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом игрок сообщил ТАСС.

<em>СОЧИ 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. </em>Форвард <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> Сергей Калинин не исключил что может вернуться в Национальную хоккейную лигу (<span class=error>НХЛ</span>). Об этом игрок сообщил ТАСС. Увеличить
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В начале июля 26-летний Калинин подписал трехлетний контракт со СКА. Ранее стало известно, что санкт-петербургский клуб выкупил права на игрока у омского «Авангарда». Последние два сезона нападающий провел в НХЛ.

«Мое возвращение в НХЛ возможно — тут нечего скрывать, но пока не хочется об этом думать. Сейчас необходимо правильно подойти к сезону и попасть в состав сборной на Олимпиаду. Да, там не будет игроков НХЛ, но это не наши проблемы. Можно сказать, что российская команда будет фаворитом турнира, но не стоит забывать, что другие сборные заметно подтянулись в последние годы», — сказал собеседник ТАСС.

Калинин выступал за омский «Авангард» с 2009 до 2015 год, проведя 213 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 69 очков (31 шайба + 38 передач). В плей-офф КХЛ на его счету 5 очков (3+2) в 31 матче. В 2015 году форвард перешел в клуб НХЛ «Нью-Джерси», в сезоне-2016/17 регулярного чемпионата он провел 43 матча за команду и набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи), а в феврале 2017 года был обменян в «Торонто», за который не провел ни одной встречи.

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Калинин заявил, что два года в НХЛ были для него тяжелыми в эмоциональном плане

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Два сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали для российского форварда Сергея Калинина тяжелыми в эмоциональном плане. Об этом игрок сообщил ТАСС.
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