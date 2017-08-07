Форвард Калинин не исключил своего возвращения в НХЛ

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В начале июля 26-летний Калинин подписал трехлетний контракт со СКА. Ранее стало известно, что санкт-петербургский клуб выкупил права на игрока у омского «Авангарда». Последние два сезона нападающий провел в НХЛ.

«Мое возвращение в НХЛ возможно — тут нечего скрывать, но пока не хочется об этом думать. Сейчас необходимо правильно подойти к сезону и попасть в состав сборной на Олимпиаду. Да, там не будет игроков НХЛ, но это не наши проблемы. Можно сказать, что российская команда будет фаворитом турнира, но не стоит забывать, что другие сборные заметно подтянулись в последние годы», — сказал собеседник ТАСС.