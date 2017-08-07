Тренер «Барыса» рассказал о состоянии Доуса после «зубодробительного» силового приема от игрока «Давоса»

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«Сложно сейчас сказать, думаю, завтра утром уже окончательно о чем-то узнаем. На первый взгляд, особенно серьезного нет, но лучше дождаться заключения врачей», — сказал Корешков.

Инцидент произошел в матче Кубка Президента Казахстана, который проходит в Астане. Во втором периоде Доус получил удар в голову от соперника и смог покинуть площадку только с помощью врачей.

«Вторая двадцатиминутка завершилась не в пользу “Барыса”: хозяева пропустили, зазевавшись на пятачке, а на последней минуте периода капитан казахстанцев Найджел Доус попал под зубодробительный силовой прием Джерома Портмана и смог вернуться на скамейку только с помощью врачей. Нарушение против лидера не осталось безнаказанным: за Доуса вступился защитник Даррен Диц, а Портман, вдобавок, получил удаление до конца игры», — пишет официальный сайт КХЛ.

Сама встреча завершилась волевой победой «Барыса» со счетом 4:2. 7 августа подопечные Корешкова сыграют с «Нефтехимиком», который в своем стартовом матче обыграл «Трактор» — 5:4.