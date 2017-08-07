Тренер «Барыса» рассказал о состоянии Доуса после «зубодробительного» силового приема от игрока «Давоса»
Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков рассказал о состоянии капитана команды Найджела Доуса после «зубодробительного» силового приема от игрока швейцарского «Давоса».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сложно сейчас сказать, думаю, завтра утром уже окончательно о
Инцидент произошел в матче Кубка Президента Казахстана, который проходит в Астане. Во втором периоде Доус получил удар в голову от соперника и смог покинуть площадку только с помощью врачей.
«Вторая двадцатиминутка завершилась не в пользу “Барыса”: хозяева пропустили, зазевавшись на пятачке, а на последней минуте периода капитан казахстанцев Найджел Доус попал под зубодробительный силовой прием Джерома Портмана и смог вернуться на скамейку только с помощью врачей. Нарушение против лидера не осталось безнаказанным: за Доуса вступился защитник Даррен Диц, а Портман, вдобавок, получил удаление до конца игры», — пишет официальный сайт КХЛ.
Сама встреча завершилась волевой победой «Барыса» со счетом 4:2. 7 августа подопечные Корешкова сыграют с «Нефтехимиком», который в своем стартовом матче обыграл «Трактор» — 5:4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter