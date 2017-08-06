Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30603042/
6 августа 2017, 21:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дамир Рыспаев признался, что хочет попробовать свои силы в Северной Америке

Бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев рассказал о желании сыграть в Северной Америке.

Бывший <span class=error>тафгай</span> <span class=error>Барыса</span> а ныне защитник <span class=error>Номада</span> <span class=error>Дамир</span> <span class=error>Рыспаев</span> рассказал о желании сыграть в Северной Америке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Есть интерес проверить себя в североамериканских лигах, протестировать игровые и силовые качества. Наши судьи не всегда профессионально срабатывают, а в Северной Америке они умеют вести бой. С агентом у нас остались надежды, что всё же вернусь в КХЛ.

В жизни ни в какие потасовки не ввязываюсь, сам первый не начинаю. Астана — город маленький, спокойный. Здесь все друг друга знают. В жизни я сдержанный, спокойный, весёлый», — рассказал Рыспаев в интервью «Чемпионату»,

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним