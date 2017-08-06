Судьи затянули гайки. Теперь с арбитрами КХЛ нельзя даже разговаривать

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ГОНЧАРОВ ПРЕДПОЧИТАЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ, А НЕ ИГРАТЬ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» с завистью смотрели на игроков «Ак Барса», которые в воскресенье днем выезжали из отеля и шли на последний матч турнира. Зинэтула Билялетдинов — старый и хитрый человек, выбил себе удобное расписание, и его команда получила дополнительный выходной.

Максим Гончаров расстраивался.

— Завтра нам играть против «Кузни», а накануне целый день свободный, — негромко говорил он. — Да, два собрания, да тренировка. Но мы не дома, ходишь целыми дня и не знаешь, чем заняться. Лучше уже по две тренировки в день.

— В каком смысле?

— А что в игре? Играешь минут 18, из них с шайбой две минуты. Это не дело.

Гончаров в своих рассуждениях дошел до того, что и предсезонные турниры уже не нужны. Если внимательно разобраться, то он прав. Особенно такие затянутые. Слишком много команд, слишком разбалансированное расписание.

СУДЬИ ЗАТЯНУЛИ ГАЙКИ

Днем у уфимцев была встреча с арбитрами, где рассказывали об изменениях в правилах и туда не очень хотел идти Энвер Лисин.

— Я ничего подписывать не буду, — грозился он. — Не подписал с профсоюзом и тут никаких бумаг подписывать не собираюсь.

— Да не надо ничего подписывать, — успокаивал я его.

— Точно? — недоверчиво смотрел форвард. — А то я не буду.

Защитник «Салавата» Денис Куляш спустился через несколько минут и был немного разочарованным.

— Теперь судьям вообще нельзя ничего сказать, — заключил он. — Даже я, как капитан, не могу выразить своего мнения.

— Раньше ведь можно было капитану, — начал вспоминать я.

— Сначала надо спросить разрешения, — сообщил Денис. Он оглянулся. По холлу лобби шли арбитры.

— Говорю тут про вас журналисту, — усмехнулся он. — Это еще можно?

— Только если говоришь хорошее, — ответил Сергей Кулаков.

В общем, нас ждет весьма интересный сезон.

ПОТАПОВ ИЗ «ТОРПЕДО» ПОДРАЛСЯ НА УЛИЦЕ

Дневной матч «Ак Барс» — «Спартак» получился совсем неважным по качеству, но участников игры можно было понять. Первые уже «тратили» выходной, а красно-белые пока в таком состоянии, что не способны на подвиги.

— Но обстановка внутри коллектива стала гораздо лучше, — заключил нападающий красно-белых Константин Глазачев, пропускавший эту встречу. — Все стало заметно спокойнее.

Лишь бы это перешло в игру.

Лидер «Торпедо» Алексей Потапов имеет проблемы со здоровьем и вообще не выходит на лед. Я пытаюсь с ним говорить о команде, но потом понимаю, что никаких ответов, кроме положительных, он дать не может.

— Лучше расскажу историю, как я недавно подрался в Нижнем Новгороде, — вспоминает Алексей. — Я купил машину. Габариты пока не совсем чувствовал, еду по дороге. Навстречу машина. Там такая ситуация, что по правилам он прав, но я подошел и очень вежливо попросил отъехать. Мол, так и так, войдите в положение.

— Точно вежливо?

— Очень. Но тут водитель выходит и плюет на мою машину.

— О, боже!

— Я терплю. Говорю, вы плюнули на мою машину. Зачем это. Пытаюсь сесть за руль, но он не пускает меня и сильно хлопает дверью.

— А вы?

— Поднял его, бросил, надавал, что тут скрывать. Главное, что конфликт выеденного яйца не стоит. И я попросил уступить мне, вел себя крайне вежливо. Но в моей машине сидели ребенок и жена.

Если бы вы знали Потапова, то для вас бы эта история была шоком. Алексей — весьма дружелюбный человек.

ЛУКОЯНОВ НЕ УСПЕЛ НА «СПАРТАК» — «ЗЕНИТ»

Тем временем, «Ак Барс» сравнял счет в основное время против «Спартака», а потом Артем Лукоянов принес казанцам победу в овертайме. Но даже на самолете команда не успевала к матчу «Зенит» — «Спартак».

— Спорим, что красно-белые победят? — не предложил, а буквально потребовал казанский болельщик «Спартака».

Я поставил, что «Зенит» не проиграет. Надо же было отыграться с прошлого раза, когда я поставил на «Салават Юлаев». Лукоянов согласился, что спор справедливый.

Денис Куляш отвечал на все вопросы, которые я ему задавал, вообще ничего не скрывая.

— Мне кажется, что ваша основная проблема — отсутствие неформального лидера, — предположил я. — Всем команда хороша, но нет человека, который бы держал в раздевалку.

Куляш подумал, покачал головой.

— В принципе, есть кому сказать, — признался он. — Я могу что-то сказать, Макс Гончаров. А еще у нас есть строгий Энвер Лисин. Но лучше на эту тему говорить во время сезона. Быстрей бы он начался, так как сил нет уже играть просто так.

Всем это надоело.