Судьи затянули гайки. Теперь с арбитрами КХЛ нельзя даже разговаривать
Кубок губернатора Нижегородской области подходит к концу, и команды уже устали.
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Видимо, что-то случилось...
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ГОНЧАРОВ ПРЕДПОЧИТАЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ, А НЕ ИГРАТЬ
Хоккеисты «Салавата Юлаева» с завистью смотрели на игроков «Ак Барса», которые в воскресенье днем выезжали из отеля и шли на последний матч турнира. Зинэтула Билялетдинов — старый и хитрый человек, выбил себе удобное расписание, и его команда получила дополнительный выходной.
Максим Гончаров расстраивался.
— Завтра нам играть против «Кузни», а накануне целый день свободный, — негромко говорил он. — Да, два собрания, да тренировка. Но мы не дома, ходишь целыми дня и не знаешь, чем заняться. Лучше уже по две тренировки в день.
— В каком смысле?
— А что в игре? Играешь минут 18, из них с шайбой две минуты. Это не дело.
Гончаров в своих рассуждениях дошел до того, что и предсезонные турниры уже не нужны. Если внимательно разобраться, то он прав. Особенно такие затянутые. Слишком много команд, слишком разбалансированное расписание.
СУДЬИ ЗАТЯНУЛИ ГАЙКИ
Днем у уфимцев была встреча с арбитрами, где рассказывали об изменениях в правилах и туда не очень хотел идти Энвер Лисин.
— Я ничего подписывать не буду, — грозился он. — Не подписал с профсоюзом и тут никаких бумаг подписывать не собираюсь.
— Да не надо ничего подписывать, — успокаивал я его.
— Точно? — недоверчиво смотрел форвард. — А то я не буду.
Защитник «Салавата» Денис Куляш спустился через несколько минут и был немного разочарованным.
— Теперь судьям вообще нельзя ничего сказать, — заключил он. — Даже я, как капитан, не могу выразить своего мнения.
— Раньше ведь можно было капитану, — начал вспоминать я.
— Сначала надо спросить разрешения, — сообщил Денис. Он оглянулся. По холлу лобби шли арбитры.
— Говорю тут про вас журналисту, — усмехнулся он. — Это еще можно?
— Только если говоришь хорошее, — ответил Сергей Кулаков.
В общем, нас ждет весьма интересный сезон.
ПОТАПОВ ИЗ «ТОРПЕДО» ПОДРАЛСЯ НА УЛИЦЕ
Дневной матч «Ак Барс» — «Спартак» получился совсем неважным по качеству, но участников игры можно было понять. Первые уже «тратили» выходной, а
— Но обстановка внутри коллектива стала гораздо лучше, — заключил нападающий
Лишь бы это перешло в игру.
Лидер «Торпедо» Алексей Потапов имеет проблемы со здоровьем и вообще не выходит на лед. Я пытаюсь с ним говорить о команде, но потом понимаю, что никаких ответов, кроме положительных, он дать не может.
— Лучше расскажу историю, как я недавно подрался в Нижнем Новгороде, — вспоминает Алексей. — Я купил машину. Габариты пока не совсем чувствовал, еду по дороге. Навстречу машина. Там такая ситуация, что по правилам он прав, но я подошел и очень вежливо попросил отъехать. Мол, так и так, войдите в положение.
— Точно вежливо?
— Очень. Но тут водитель выходит и плюет на мою машину.
— О, боже!
— Я терплю. Говорю, вы плюнули на мою машину. Зачем это. Пытаюсь сесть за руль, но он не пускает меня и сильно хлопает дверью.
— А вы?
— Поднял его, бросил, надавал, что тут скрывать. Главное, что конфликт выеденного яйца не стоит. И я попросил уступить мне, вел себя крайне вежливо. Но в моей машине сидели ребенок и жена.
Если бы вы знали Потапова, то для вас бы эта история была шоком. Алексей — весьма дружелюбный человек.
ЛУКОЯНОВ НЕ УСПЕЛ НА «СПАРТАК» — «ЗЕНИТ»
Тем временем, «Ак Барс» сравнял счет в основное время против «Спартака», а потом Артем Лукоянов принес казанцам победу в овертайме. Но даже на самолете команда не успевала к матчу «Зенит» — «Спартак».
— Спорим, что
Я поставил, что «Зенит» не проиграет. Надо же было отыграться с прошлого раза, когда я поставил на «Салават Юлаев». Лукоянов согласился, что спор справедливый.
Денис Куляш отвечал на все вопросы, которые я ему задавал, вообще ничего не скрывая.
— Мне кажется, что ваша основная проблема — отсутствие неформального лидера, — предположил я. — Всем команда хороша, но нет человека, который бы держал в раздевалку.
Куляш подумал, покачал головой.
— В принципе, есть кому сказать, — признался он. — Я могу
Всем это надоело.
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