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6 августа 2017, 21:25 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Величкин уверен, что магнитогорский «Металлург» будет играть в финале Кубка Гагарина

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин не сомневается, что клуб выйдет в финал Кубка Гагарина в этом сезоне. Такое мнение он высказал журналистам.

Металлург является двукратным обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне клуб играл в финале турнира. Увеличить
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«Особенным для нас будет финал Кубок Гагарина. Я уверен и не сомневаюсь, что мы будем играть в финале этого турнира. Мы будем работать над этим», — сказал Величкин.

«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина, в прошлом сезоне клуб играл в финале турнира.

Металлург Мг
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