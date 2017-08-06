Величкин уверен, что магнитогорский «Металлург» будет играть в финале Кубка Гагарина
СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/.
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин не сомневается, что клуб выйдет в финал Кубка Гагарина в этом сезоне. Такое мнение он высказал журналистам.
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«Особенным для нас будет финал Кубок Гагарина. Я уверен и не сомневаюсь, что мы будем играть в финале этого турнира. Мы будем работать над этим», — сказал Величкин.
«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина, в прошлом сезоне клуб играл в финале турнира.
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