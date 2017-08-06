Знарок хочет, чтобы СКА встретился со сборной России по хоккею в финале турнира в Сочи
СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок хотел бы, чтобы олимпийская сборная России стала соперником петербургской команды по финалу предсезонного турнира в Сочи. Об этом он рассказал пресс- конференции.
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В воскресенье СКА во втором матче предсезонного турнира в Сочи победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 и вышел в финал турнира.
«Мне бы хотелось встретиться в финале с олимпийской сборной. У нас микротравму получил Никита Гусев, посмотрим, в каком состоянии он будет послезавтра», — сказал Знарок.
В понедельник сборные России и Канады определят соперника СКА по финалу. Турнир в Сочи завершится 9 августа.
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