Знарок хочет, чтобы СКА встретился со сборной России по хоккею в финале турнира в Сочи

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В воскресенье СКА во втором матче предсезонного турнира в Сочи победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 и вышел в финал турнира.

«Мне бы хотелось встретиться в финале с олимпийской сборной. У нас микротравму получил Никита Гусев, посмотрим, в каком состоянии он будет послезавтра», — сказал Знарок.

В понедельник сборные России и Канады определят соперника СКА по финалу. Турнир в Сочи завершится 9 августа.