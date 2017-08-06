Первый матч и первую победу на посту главного тренера республиканскому интернет-порталу Sports.kz прокомментировал Евгений Корешков.



— Евгений Геннадьевич, довольны игрой?

— Безусловно, доволен не только я, но и вся команда, эта радость в глазах игроков и на трибунах наших болельщиков. Если честно, даже не ожидал такой потрясающе интересный матч, думаю, сегодня было будто продолжение плей-офф. Всего лишь первый контрольный матч, такие скорости, силовая борьба, интересные решения. Хромало, конечно, завершение атак, но это нормально для августа месяца. Подправим, и будет еще лучше.



— Вы и говорили, что молодежь готова грызть лед?

— Куда ей деваться, у нас классная молодежь будем доверять ей. В турнире еще 4 матча, поэтому мы еще увидим не одного, а несколько новых игроков. Будем давать всем шанс проявить себя.



— Что скажете по поводу травмы Доуса?

— Доус… Сейчас сложно сказать. Завтра утром будет известен окончательный вердикт, пока ничего серьезного нет.



— Первый матч, уже понятно, над чем еще нужно поработать?

— На этот вопрос отвечу, наверное, матчей через десять. Потому что невозможно через матч, через пять дать точный ответ. Ребятам сказал, что это наша первая победа, общая победа, все вместе ее добились. Но это лишь маленькая часть, команда заново создается по крупицам. Нужно немного потерпеть, ей нужно время. Это — команда будущего.



— Как вам игра первого звена сегодня?

— Они переигрывали соперника, создавали кучу моментов. Но вот это их желание и Дица, и Вея недостаточно. А так они здорово сыграли.



— Много суеты было, это первый матч, новый состав?

— Это нормальное явление для августа месяца, первый матч, огромное волнение. У нас полкоманды новичков, каждый хотел себя проявить и даже те, кто давно в команде. Болельщики давно их не видели и, в общем, и целом вся наша команда хотела показать себя с лучшей стороны и показать болельщикам хороший, пускай и не лучший хоккей. Самое главное, что нам удалось порадовать своих болельщиков.



— Какие задачи на турнир?

— Задача одна — проверить максимальное количество молодежи, ближайший резерв. Будем искать новые сочетания и завтрашний матч — не исключение.



— А Кубок выиграть?

— А Кубок — безусловно. Это цель всех команд, иначе и не стоит приезжать сюда и участвовать.