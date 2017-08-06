СКА обыграл «Металлург» Мг на Sochi Hockey Open
Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 4:2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе команды Олега Знарка голами отметились Сергей Широков, Александр Хохлачёв, Роман Рукавишников и Александр Барабанов. У «Металлурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Сергей Мозякин и Томаш Филиппи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter