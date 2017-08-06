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6 августа 2017, 20:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА обыграл «Металлург» Мг на Sochi Hockey Open

Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 4:2.

Петербургский <span class=error>СКА</span> одержал победу над магнитогорским Металлургом в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey <span class=error>Open</span> встреча завершилась со счётом 4:2. Увеличить
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В составе команды Олега Знарка голами отметились Сергей Широков, Александр Хохлачёв, Роман Рукавишников и Александр Барабанов. У «Металлурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Сергей Мозякин и Томаш Филиппи.

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