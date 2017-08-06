«Барыс» дважды отыгрался и вырвал победу у «Давоса» в стартовом матче на Кубке Президента РК
Хоккеисты «Барыса» стартовали с победы над швейцарским «Давосом» на домашнем Кубке Президента РК в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча завершилась со счетом 4:2. По ее ходу «Барыс» сумел дважды отыграться, а затем и вырвать победу.
Автором первой шайбы «Барыса» стал Павел Акользин на 16-й минуте. Затем дубль оформил Никита Михайлис, отличившийся на 41-й и 48-й минутах, а точку на последних секунд поставил Мартен
Этот матч доиграть не смог капитан «Барыса» Найджел Доус, который во втором периоде ушел со льда после удара в голову.
Два других матча первого игрового дня Кубка Президента РК завершились с одинаковым счетом 5:4 в овертайме: «Нефтехимик» обыграл «Трактор», а Адмирал победил «Авангард».
Завтра, 7 августа, в 15:30 стартует матч «Авангард» — «Трактор», а в 19:30 на лед выйдут «Барыс» и «Нефтехимик». Оба матча пройдут на «Барыс Арене».
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