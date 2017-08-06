«Барыс» дважды отыгрался и вырвал победу у «Давоса» в стартовом матче на Кубке Президента РК

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 4:2. По ее ходу «Барыс» сумел дважды отыграться, а затем и вырвать победу.

Автором первой шайбы «Барыса» стал Павел Акользин на 16-й минуте. Затем дубль оформил Никита Михайлис, отличившийся на 41-й и 48-й минутах, а точку на последних секунд поставил Мартен Сен-Пьер, забивавший уже в пустые ворота.

Этот матч доиграть не смог капитан «Барыса» Найджел Доус, который во втором периоде ушел со льда после удара в голову.

Два других матча первого игрового дня Кубка Президента РК завершились с одинаковым счетом 5:4 в овертайме: «Нефтехимик» обыграл «Трактор», а Адмирал победил «Авангард».

Завтра, 7 августа, в 15:30 стартует матч «Авангард» — «Трактор», а в 19:30 на лед выйдут «Барыс» и «Нефтехимик». Оба матча пройдут на «Барыс Арене».