Хоккеисты московского «Динамо» стали победителями турнира «Кубок Владислава Третьяка-2017»

В финале традиционного турнира, который прошел уже в 44-й-раз, хоккеисты «Динамо» обыграли сверстников из ЦСКА со счетом 3:0. Третье место завоевали представители нижегородского «Торпедо», обыгравшие в серии буллитов челябинский «Трактор».

Медали и памятные призы участникам турнира вручили глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин.

«Хочу отдельно поблагодарить родителей за то, что вы выбрали правильный путь и даете мальчишкам возможность заниматься любимым видом спорта. Хоккей — это наша национальная гордость, мы считаемся одними из лидеров в мире, поэтому я рад, что сегодня имею возможность проводить такой международный турнир в Москве. Саша Овечкин принимал участие в этом турнире в свое время и признавался лучшим нападающим. Поэтому я хочу повторить — ребята, у вас все впереди, и мы создадим все условия, чтобы вы могли заниматься хоккеем », — сказал он.

После церемонии награждения Третьяк и Овечкин приняли участие в автограф- и фотосессии.