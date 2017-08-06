Хоккеист Нестеров планирует выиграть ОИ, ЧМ и Кубок Гагарина в следующем сезоне
СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА планирует стать победителем Кубка Гагарина, а также выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира в составе сборной России в предстоящем сезоне. Об этом он сообщил журналистам.
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24-летний Нестеров является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, а также провел один матч за национальную команду на Кубке мира.
«У меня есть четкий план выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, чемпионат мира. А в последующие два сезона дважды Кубок Гагарина и чемпионат мира, а дальше будем смотреть относительно возвращения в НХЛ [Национальную хоккейную лигу]», — сказал Нестеров.
«Не думаю, что шансы сборной России на победу в Олимпиаде вырастут
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
Выступление в НХЛ
В минувшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за «Тампу- Бэй» (3 шайбы + 9 передач) и 15 игр за «Монреаль» (1+4). После истечения срока контракта с «Монреалем» защитник стал неограниченно свободным агентом. В июле Нестеров подписал трехлетний контракт с ЦСКА, последние четыре сезона хоккеист играл за океаном.
«Почему не получилось в “Тампе”? Тренер, наверное, не видел меня в составе, хотя со статистикой все было более менее. Конфликта у нас не было», — рассказал Нестеров.
«После перехода в “Монреаль” я окрылился, ребята хорошо меня встретили, — продолжил хоккеист. — Там было много русских игроков, старшие подсказывали. Все было хорошо, но поменяли тренера и опять
Нестеров рассказал на кого он равняется в НХЛ. «Так получилось, что еще в детстве я подключался к атаке, поэтому такая универсальность. Мне нравится, как в подобном стиле действует Эрик Карлссон», — сообщил армейский защитник.
Также Нестеров сообщил, что его не устраивают стандарты НХЛ для поведения игроков вне игровой площадки.
«Да, в НХЛ, помимо игровых качеств, нужно быть “nice” (приятным — прим. ТАСС) вне льда. С этим сложно справиться, у меня другое понимание хоккея. Считаю, что никого не должно волновать, что ты делаешь за пределами стадиона — это твоя личная жизнь. Если ты приходишь, играешь и у тебя все получается, вот это “nice”, а не то, что они говорят», — сказал Нестеров.
Марков в КХЛ и 100 очков Кучерова в НХЛ
В конце июля было объявлено, что бывший одноклубник Нестерова по «Монреалю» 38-летний защитник Андрей Марков подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом». Всю карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в «Монреале» и сыграл в 990 матчах в регулярных чемпионатах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).
Нестеров поделился своим мнением об адаптации Маркова в КХЛ. «Марков очень опытный. Думаю, он быстро перестроиться к большим площадкам и все у него будет замечательно», — считает защитник.
По мнению Нестерова, его бывший одноклубник по «Тампе» российский форвард Никита Кучеров наберет 100 очков в следующем сезоне НХЛ. «В “Тампе” Кучерову доверяют, он растет, работает над собой. Думаю, он наберет 100 очков в следующем сезоне, почему бы и нет?», — заявил хоккеист ЦСКА.
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