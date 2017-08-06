Рыспаев: Меня приглашали в MMA, кикбоксинг, но выбрал хоккей, он нравится больше
Бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев рассказал, почему ему нравится хоккей.
«Когда я играл в молодёжной команде, там не было тафгаев. Старался отрабатывать на пятаке, а потом во мне раскрыли другую сильную сторону. В этом сезоне помогал «Номаду» в
MMA или кикбоксинг мне не так интересны, как хоккей. Он мне нравится больше. Если бы мне с детства нравилось биться в клетке, то выбрал бы
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