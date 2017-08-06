«Петрову надо быть мужиком!» Новый боец Назарова бушует в Астане

Ровно год назад здесь же, на предсезонном турнире в Астане, произошло событие, которое раз и навсегда изменило судьбу Дамира Рыспаева. Исполнив приказ своего наставника, он с первых же минут бросился избивать одного игрока «Куньлуня» за другим, за что получил бессрочную дисквалификацию от КХЛ. С тех пор главный тафгай казахстанского хоккея выступает во внутреннем чемпионате без особых шансов вернуться на прежний уровень. Не меняется лишь Андрей Назаров. Какую бы команду он ни тренировал, непременно найдёт в составе крепкого парня, из которого в кратчайшие сроки слепит очередного бойца.

По ходу прошлого сезона казалось, что новым проектом Назарова станет Никита Квартальнов. Дерзкий стиль игры сына экс-главного тренера ЦСКА к этому располагал. Однако выдающимися габаритами Квартальнов-младший не обладает, да и его козыри — это всё же не драки, а трештокинг и другие провокации. А вот Роман Граборенко на эту роль подходит куда больше. 194 сантиметров роста, почти центнер веса, и что немаловажно — несколько лет, проведённых в отнюдь не «плюшевой» лиге АХЛ. И свои способности новичок «Нефтехимика» показал в первом же матче на турнире в Астане.

Первая кровь на лёд «Барыс Арены» пролилась ещё в первом периоде. Причём пострадал игрок «Нефтехимика». Чад Ро стал жертвой несчастного случая: шайба попала ему в лицо, оставив без нескольких зубов. Кровь, залившая площадку, вызвала первую из многочисленных пауз, из-за которых игра в итоге растянулась на три часа. На время легионерское звено «Нефтехимика» осиротело. Ро, к чести американца, после перерыва в игру вернулся, но уже в специальной маске. Однако этот «кровавый случай» задал тон всему матчу.

Уже после перерыва Граборенко схлестнулся с Алексеем Петровым. Уроженец Воркуты и сам не промах, может постоять за себя, но устоять в бою с огромным белорусом ему не удалось. По версии защитника «Нефтехимика» он проявил благородство, защитив партнёров по команде. «Мои драки — это часть игры. В первой драке заступился за ребят. Петров повёл себя некрасиво, мы всё-таки в хоккей играем, ему надо быть мужиком. Если хочешь драться, то нужно выбирать себе равноценных соперников», — сказал поле матча главный нарушитель спокойствия.

— Ничего такого жёсткого в матче с «Нефтехимиком» не было, — довольно спокойно рассуждал о драке Петров. — Граборенко — типичный игрок команды этого тренера. Не более того. Ничего особенного от матча с «Нефтехимиком» не ждали, у нас свои задачи, которые мы решаем. Такие команды и в сезоне нам могут попадаться, так что надо держать удар.

Не прошло и периода, как новоявленный боец Назарова снова скинул перчатки. Правда, на этот раз инициатором выступил игрок «Трактора». Сергей Сентюрин был заявлен лишь 13-м нападающим, но после нападения на Петрова вдруг начал усиленно разминаться. Вскоре он не побоялся «попасть под танк» в лице Граборенко. На этот раз бой выдался более ровным, а у болельщиков есть мнение, что белорус и вовсе проиграл по очкам. Кто знает, чем бы закончился матч и сколько бы драк в это воскресное утро провёл Роман, если бы арбитры не удалили его до конца игры.

— Боевой матч, думаю, что зрители остались довольны, — не скрывал удовлетворения Назаров. — Две драки Граборенко — это эмоции. Грязи никакой со стороны обеих команд. Мужики встречаются и разговаривают между собой. После этого жмут друг другу руки. И никто не плачет.



Травма Ро и драки Граборенко заметно растянули матч во времени, а тут ещё при счёте 3:4 за две секунды до финальной сирены шайбу забросил Пол Щехура. Казалось бы, почему бы ещё не посмотреть хоккей с огромным количеством событий, будь то бои или эффектные шайбы вроде соло Павла Порядина? Да только к тому времени, когда забивал Щехура, на разминку уже должны были выходить «Авангард» с «Адмиралом». Только Ден Секстон, не пожелавший участвовать в серии буллитов, спас организаторов от полнейшего краха расписания. Попытавшись уместить три матча в один день, они были вынуждены перенести старт второй игры на полчаса, но всё могло быть ещё хуже.

Презентация очередного тафгая Назарова добавила Кубку президента Республики Казахстан интриги. Станет ли Граборенко в каждом матче проверять на прочность соперников или же драки с «Трактором» станут единственным актом устрашения? Уже завтра «Нефтехимик» сыграет с «Барысом», а это, между, прочим вывеска «Назаров против своего бывшего клуба», проходить мимо которой не рекомендуется. Будет горячо. Но не менее любопытно то, пустит ли Граборенко в бой кулаки, когда окажется напротив «ястребов» Меньшикова и Фисенко или, скажем, когда встретится с «моряками» Мнацяном и Махановским. Кубок губернатора Нижегородской области — самый боевой турнир этого лета? В Астане могут с этим поспорить.