Дежарден: Сборной Канады повезло в матче против хоккеистов «Сочи»

Сборная Канады в воскресенье со счетом 1:0 в овертайме обыграла «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

«Сказал бы, что нам повезло в игре против “Сочи”, потому что соперник был лучше в третьем периоде. Конечно, при подготовке к этой игре мы использовали определенные моменты, которые увидели во вчерашней игре “Сочи” против олимпийской сборной России. В целом мы довольны тем, как провели первый матч на турнире в Сочи. Что касается следующего предсезонного турнира в Санкт-Петербурге, то из состава этой команды туда отправится только вратарь Кевин Пулен», — сказал Дежарден журналистам.

В следующем матче на турнире в Сочи команда Канады 7 августа встретится с олимпийской сборной России.