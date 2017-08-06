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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30601583/
6 августа 2017, 16:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дежарден: Сборной Канады повезло в матче против хоккеистов «Сочи»

СОЧИ, 6 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборной Канады по хоккею повезло в матче предсезонного турнира против «Сочи», соперник выглядел лучше в третьем периоде, заявил главный тренер канадцев Уилли Дежарден.

Сборная Канады в воскресенье со счетом 1:0 в овертайме обыграла «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

«Сказал бы, что нам повезло в игре против “Сочи”, потому что соперник был лучше в третьем периоде. Конечно, при подготовке к этой игре мы использовали определенные моменты, которые увидели во вчерашней игре “Сочи” против олимпийской сборной России. В целом мы довольны тем, как провели первый матч на турнире в Сочи. Что касается следующего предсезонного турнира в Санкт-Петербурге, то из состава этой команды туда отправится только вратарь Кевин Пулен», — сказал Дежарден журналистам.

В следующем матче на турнире в Сочи команда Канады 7 августа встретится с олимпийской сборной России.

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