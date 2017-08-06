Дежарден: Сборной Канады повезло в матче против хоккеистов «Сочи»
СОЧИ, 6 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборной Канады по хоккею повезло в матче предсезонного турнира против «Сочи», соперник выглядел лучше в третьем периоде, заявил главный тренер канадцев Уилли Дежарден.
Сборная Канады в воскресенье со счетом 1:0 в овертайме обыграла «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
«Сказал бы, что нам повезло в игре против “Сочи”, потому что соперник был лучше в третьем периоде. Конечно, при подготовке к этой игре мы использовали определенные моменты, которые увидели во вчерашней игре “Сочи” против олимпийской сборной России. В целом мы довольны тем, как провели первый матч на турнире в Сочи. Что касается следующего предсезонного турнира в
В следующем матче на турнире в Сочи команда Канады 7 августа встретится с олимпийской сборной России.
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