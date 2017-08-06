«Адмирал» в овертайме одолел «Авангард» в рамках турнира в Казахстане
Дальневосточный «Адмирал» одержал победу над омским «Авангардом» в рамках предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан», встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 ОТ.
В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами сумели отметиться Ансель Галимов, Егор Мартынов, Семён Кошелев и Дмитрий Кугрышев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Кирилл Воронин, Джонатон Блум, Николай Глухов и Александр Горшков, оформивший дубль.
В первом матче турнира «Нефтехимик» обыграл «Трактор» со счётом 5:4 ОТ.
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