Нападающему «Нефтехимика» Чаду Ро выбили зубы в матче с «Трактором»

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров. Отметим, что второй и третий периоды Ро играл с защитной маской на шлеме.

«Чаду Ро в лицо попала шайба, выбило зубы. Я ему сказал: “Вот покажешь своей жене и скажешь, каким трудом мы миллионы зарабатываем”. Все же думают, что это легко», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Нефтехимик» добился победы над «Трактором» в овертайме (5:4 ОТ).