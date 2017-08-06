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6 августа 2017, 13:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающему «Нефтехимика» Чаду Ро выбили зубы в матче с «Трактором»

Американскому форварду «Нефтехимика» Чаду Ро после попадания шайбы в лицо выбило зубы в матче с «Трактором» в рамках предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан.

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров. Отметим, что второй и третий периоды Ро играл с защитной маской на шлеме.

«Чаду Ро в лицо попала шайба, выбило зубы. Я ему сказал: “Вот покажешь своей жене и скажешь, каким трудом мы миллионы зарабатываем”. Все же думают, что это легко», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Нефтехимик» добился победы над «Трактором» в овертайме (5:4 ОТ).

Нефтехимик
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