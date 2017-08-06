Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале»

24-летний форвард уже прилетел в Астану, где в составе дальневосточной команды примет участие в Кубке президента Республики Казахстан.



Напомним, что в конце июля «Ак Барас» расторг контракт с Григоренко. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за казанцев один матч, в котором очков не набрал. Кроме того, на счету Евгения один результативный балл в девяти играх за «Нефтехимик».