Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале»
Нападающий Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале» из Владивостока, о чём сообщил «Чемпионату» агент игрока Шуми Бабаев.
24-летний форвард уже прилетел в Астану, где в составе дальневосточной команды примет участие в Кубке президента Республики Казахстан.
Напомним, что в конце июля «Ак Барас» расторг контракт с Григоренко. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за казанцев один матч, в котором очков не набрал. Кроме того, на счету Евгения один результативный балл в девяти играх за «Нефтехимик».
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