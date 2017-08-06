Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30600528/
6 августа 2017, 13:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале»

Нападающий Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале» из Владивостока, о чём сообщил «Чемпионату» агент игрока Шуми Бабаев.

24-летний форвард уже прилетел в Астану, где в составе дальневосточной команды примет участие в Кубке президента Республики Казахстан.

Напомним, что в конце июля «Ак Барас» расторг контракт с Григоренко. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за казанцев один матч, в котором очков не набрал. Кроме того, на счету Евгения один результативный балл в девяти играх за «Нефтехимик».

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним