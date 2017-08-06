Забивать много на предсезонных турнирах вредно
Алексей Шевченко зафиксировал новую отговорку хоккеистов на турнире в Нижнем Новгороде.
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БИЛЯЛЕТДИНОВ УЖЕ НЕ ТОТ.
В семь утра Рафаэль Батыршин уже стоял в лобби отеля.
— Поехал в Казань, — объяснил он. — Повреждение ноги хоть и не слишком серьезное, но сыграть я уже здесь не могу.
Батыршин в одном из матчей врезался в борт и повредил левую ногу. Потянул связки. Я вспомнил, что
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— А когда вынимать? — заинтересовался я.
— Да хоть сегодня, — пожал плечами Рафаэль. — Только потом надо будет снова восстанавливаться, а на это времени нет. После сезона все и сделаю.
Вместо Батыршина в Нижний Новгород приехал Владислав Кара, который выступал в системе клуба. Казанцы могли обойтись и семью защитниками, но тренеру такая идея не понравилась.
Я же рано вышел в лобби, чтобы посмотреть на знаменитую зарядку «Ак Барса» перед матчем. Нет, я видел их и раньше, там ничего интересного с точки зрения спорта (просто ребята бегают), но в городе испортилась погода и с утра шел сильнейший ливень.
Вышел технический персонал, спустился Антон Ландер. Все постояли, посмотрели на небо и тренеры отменили зарядку. Эх, Билялетдинов уже не тот.
БЕЗ ИНОСТРАНЦЕВ УФИМЦЫ НЕ ЗАБИЛИ.
Днем «Ак Барс» разгромил «Металлург», но в первом периоде казанская команда все никак не могла забить. Наверное, соперника вдохновил приезд генерального менеджера Сергея Зиновьева.
Он так отчаянно отказывался от интервью, что я даже удивлялся. Потом согласился и подтвердил, что не собирается тренировать. Да я и не представляю Зиновьева тренером.
По двум причинам было интересно посмотреть на «Салават Юлаев» вечером.
Опасения по поводу атаки оправдались. За 60 минут «Салават Юлаев» не сумел забросить ни одной шайбы, да и моменты создавал с большими проблемами. Но потом, поговорив с хоккеистами, я вдруг понял, что это их особо не беспокоит.
— Забивать много на предсезонных турнирах вредно — дал заключение Энвер Лисин.
Я радостно рассмеялся, так как пополнилась моя копилка отговорок по поводу неудачных матчей.
БОЕЦ ЕГОРШЕВ И ГЕРОЙ МЕГАЛИНСКИЙ.
За «Автомобилист» впервые сыграл Илья Крикунов — одно из самых сильных приобретений этим летом. Он был лидером «Сочи», но потом не договорился с южным клубом и вышел на рынок. Во время сборов Крикунов повредил пах и сам был уверен, что не сыграет на турнире. Но
— Мне было очень тяжело сегодня, — рассказывал он после игры. — В первых двух периодах быстро уставал. Затем разбегался, даже моменты стали появляться.
Крикунов побежал бегать по асфальту, как приказали тренеры. В самый нужный момент, когда у человека
Сыграл и Станислав Егоршев. В самом начале турнира ему рассекли лицо, да так сильно и неровно, что с трибуны показалось, будто коньком полоснули.
— Четыре шва наложили, кажется, — сообщил он равнодушно, словно вообще ничего не произошло.
Два дня Егоршев ходил с повязкой на лице, но в команде Владимира Крикунова все болячки должны заживать за сутки.
В серии послематчевых буллитов очередной шедевр исполнил Евгений Чесалин. И это странно, так как во время матча против него раза три сильно нарушали правила и он не мог подняться со льда.
Но героем стал защитник «Автомобилиста» Дмитрий Мегалинский. За день до этого он в серии буллитов технично обыграл вратаря «Спартака», а против «Салавата Юлаева» неожиданно бросил со средней дистанции. И попал.
— Вообще у меня пять вариантов исполнения буллитов, — признался он. — Но про еще три не скажу — увидите позже.
Я даже не представляю, что он может еще придумать.
Из «Спартака» же поступают странные новости. Так клуб уже разорвал пробный контракт с Алексеем Глуховым, который приехал в расположении команды совсем недавно. Он, не проведя ни одного сбора, старался набрать форму, но провел за
Просто интересно, как это у нас проверяют хоккеистов. Я видел Глухова в игре и он ведь не выпадал.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Нижнего Новгорода.
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