Забивать много на предсезонных турнирах вредно

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БИЛЯЛЕТДИНОВ УЖЕ НЕ ТОТ.

В семь утра Рафаэль Батыршин уже стоял в лобби отеля.

— Поехал в Казань, — объяснил он. — Повреждение ноги хоть и не слишком серьезное, но сыграть я уже здесь не могу.

Батыршин в одном из матчей врезался в борт и повредил левую ногу. Потянул связки. Я вспомнил, что какое-то время назад он вообще ломал голеностоп.

— Нет-нет, другая нога, — ответил хоккеист. — В той же после операции шунты стоят.

— А когда вынимать? — заинтересовался я.

— Да хоть сегодня, — пожал плечами Рафаэль. — Только потом надо будет снова восстанавливаться, а на это времени нет. После сезона все и сделаю.

Вместо Батыршина в Нижний Новгород приехал Владислав Кара, который выступал в системе клуба. Казанцы могли обойтись и семью защитниками, но тренеру такая идея не понравилась.

Я же рано вышел в лобби, чтобы посмотреть на знаменитую зарядку «Ак Барса» перед матчем. Нет, я видел их и раньше, там ничего интересного с точки зрения спорта (просто ребята бегают), но в городе испортилась погода и с утра шел сильнейший ливень.

Вышел технический персонал, спустился Антон Ландер. Все постояли, посмотрели на небо и тренеры отменили зарядку. Эх, Билялетдинов уже не тот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Ак Барс» одержал уверенную победу над новокузнецким «Металлургом» <a href="https://t.co/a3qBiGmeUt">pic.twitter.com/a3qBiGmeUt</a></p>— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/893863038687862785">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕЗ ИНОСТРАНЦЕВ УФИМЦЫ НЕ ЗАБИЛИ.

Днем «Ак Барс» разгромил «Металлург», но в первом периоде казанская команда все никак не могла забить. Наверное, соперника вдохновил приезд генерального менеджера Сергея Зиновьева.

Он так отчаянно отказывался от интервью, что я даже удивлялся. Потом согласился и подтвердил, что не собирается тренировать. Да я и не представляю Зиновьева тренером.

По двум причинам было интересно посмотреть на «Салават Юлаев» вечером. Во-первых, хоккеисты признавались, что им было очень непросто проводить второй матч подряд, а тут новая игра без отдыха. Во-вторых, Эркка Вестерлунд оставил в запасе иностранное звено. Но именно тройка с Линусом Умарком была самой грозной силой команды.

Опасения по поводу атаки оправдались. За 60 минут «Салават Юлаев» не сумел забросить ни одной шайбы, да и моменты создавал с большими проблемами. Но потом, поговорив с хоккеистами, я вдруг понял, что это их особо не беспокоит.

— Забивать много на предсезонных турнирах вредно — дал заключение Энвер Лисин.

Я радостно рассмеялся, так как пополнилась моя копилка отговорок по поводу неудачных матчей.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXbCdaXgiUE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Рубрика "Лица хоккеистов" представляет Станислава Егоршева, который получил четыре шва на турнире в Нижнем Новгороде.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-05T18:39:18+00:00">Авг 5 2017 в 11:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БОЕЦ ЕГОРШЕВ И ГЕРОЙ МЕГАЛИНСКИЙ.

За «Автомобилист» впервые сыграл Илья Крикунов — одно из самых сильных приобретений этим летом. Он был лидером «Сочи», но потом не договорился с южным клубом и вышел на рынок. Во время сборов Крикунов повредил пах и сам был уверен, что не сыграет на турнире. Но все-таки вышел.

— Мне было очень тяжело сегодня, — рассказывал он после игры. — В первых двух периодах быстро уставал. Затем разбегался, даже моменты стали появляться.

Крикунов побежал бегать по асфальту, как приказали тренеры. В самый нужный момент, когда у человека только-только зажило повреждение.

Сыграл и Станислав Егоршев. В самом начале турнира ему рассекли лицо, да так сильно и неровно, что с трибуны показалось, будто коньком полоснули.

— Четыре шва наложили, кажется, — сообщил он равнодушно, словно вообще ничего не произошло.

Два дня Егоршев ходил с повязкой на лице, но в команде Владимира Крикунова все болячки должны заживать за сутки.

В серии послематчевых буллитов очередной шедевр исполнил Евгений Чесалин. И это странно, так как во время матча против него раза три сильно нарушали правила и он не мог подняться со льда.

Но героем стал защитник «Автомобилиста» Дмитрий Мегалинский. За день до этого он в серии буллитов технично обыграл вратаря «Спартака», а против «Салавата Юлаева» неожиданно бросил со средней дистанции. И попал.

— Вообще у меня пять вариантов исполнения буллитов, — признался он. — Но про еще три не скажу — увидите позже.

Я даже не представляю, что он может еще придумать.

Из «Спартака» же поступают странные новости. Так клуб уже разорвал пробный контракт с Алексеем Глуховым, который приехал в расположении команды совсем недавно. Он, не проведя ни одного сбора, старался набрать форму, но провел за красно-белых всего два периода и оказался не нужен.

Просто интересно, как это у нас проверяют хоккеистов. Я видел Глухова в игре и он ведь не выпадал.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Нижнего Новгорода.