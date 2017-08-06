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6 августа 2017, 12:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Турнир в Астане: «Трактор» два раза отыграл две шайбы, но уступил «Нефтехимику»

Взял старт предсезонный турнир в Асстане — Кубок президента Казахстана.

В первом матче турнира нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над челябинским «Трактором». Челябинская команда дважды отыграла два отставание в две шайбы и перевела игру в овертайм. В дополнительное время нижнекамцы всё же вырвали победу.

«Нефтехимик» — «Трактор» — 5:4 ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 1:0).

1:0 — Здунов — 17:00
2:0 — Порядин — 24:12
2:1 — Якуценя (Шаров) — 30:00
2:2 — Щехура (Бэйлен, Виделль) — 32:30
3:2 — Авцин — 34:30
4:2 — Секстон (Ганзл) — 42:00
4:3 — Бэйлен (Вишневский) — 42:30
4:4 — Щехура — 59:58
5:4 — Секстон — 64:56.

Вратари: Ежов — Францоуз.

Также сегодня, 6 августа, в рамках данного предсезонного турнира «Авангард» сыграет с «Адмиралом», а «Барыс» — с швейцарской командой «Давос».

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