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5 августа 2017, 22:52 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче Кубка губернатора Нижегородской области

ТАСС, 5 августа. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 1:0 в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».

Единственную шайбу в овертайме забросил Денис <span class=error>Кокарев</span>. Увеличить
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Шайбу на 61-й минуте забросил Денис Кокарев.

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице, у него и у казанского «Ак Барса» в активе по восемь очков. «Автомобилист» с семью баллами идет третьим.

В следующем матче «Салават Юлаев» 7 августа встретится с новокузнецким «Металлургом». «Автомобилист» днем ранее сыграет с нижегородским «Торпедо».

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