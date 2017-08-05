Возвращение канадцев в Сочи

В Сочи стартовал один из самых представительных предсезонных турниров КХЛ — Sochi Hockey Open-2017. Пока СКА и «Куньлунь» выявляли сильнейшего в стартовом матче, на тренировочном катке проводила занятие сборная Канады. В последний раз «кленовые листья» приезжали в Сочи в 2014 году. Тогда они выиграть все шесть матчей и стали олимпийскими чемпионами.

Теперь вместо Майка Бэбкока во главе команды оказался Уилли Дежарден, в воротах не Кэри Прайс, а Кевин Пулен, а самыми звёздными представителями атакующей линии стали Брэндон Козун, Максим Тальбо и Войтек Вольски. Конечно же готовиться к очередной Олимпиаде канадцам было бы лучше с Кросби, Тэйвзом и Гецлафом, но они способны собрать боевой состав и из игроков, выступающих в Европе. Неслучайно «кленовые листья» получили приглашение на два предсезонных турнира, где будет играть СКА под руководством Олега Знарка. Что будет представлять собой сборная Канады в нынешнем сезоне — пока загадка. Даже для тренеров. Им нужно проверить в деле множество игроков из Европы, определиться с кандидатами из АХЛ и местных юниорских лиг.

«Наша команда собралась довольно быстро, тренерскому штабу предстоит сделать серьёзный выбор, кто достоин поездки на Олимпиаду. После Сочи мы вернёмся в Канаду и будем принимать решение, это касается и хоккеистов из юниорских лиг. Не могу сейчас сказать, что кто-то из АХЛ обязательно поедет на Олимпиаду. Джером Игинла и Шейн Доан до сих пор не подписали контракты, но, думаю, они хотят остаться в НХЛ. Так что нам нужно подождать их решения. В конце августа ситуация должна проясниться. Если они будут доступны, то, конечно, помогут нашей сборной», — сказал генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк.

Чтобы никого не спутать на первом занятии, канадцы нашили на тренировочные майки фамилии игроков. Ни с кем не путают только Шона Бурка. Его багаж потерялся по дороге в Сочи, он очень хочет искупаться в море, но вместо этого ходит в одних и тех же штанах уже три дня. Дэйву Кингу повезло больше. Хорошо известный нам тренер в свои 69 лет не теряет заряда бодрости. Не верите — приходите в 6 утра на пляж, увидите плавающего в Чёрном море Дэйва.

Покер Барабанова. Знарок рассчитывает на форварда в Пхёнчхане?

СКА, тем временем, оказался сильнее «Куньлуня» в стартовом матче турнира — 4:2. В составе питерцев выделялась тройка Широков — Коскиранта — Барабанов. Последний в итоге оформил покер, ещё больше уверив нас, что в скором времени в КХЛ может появиться новая звезда, а сборная России получит забивного форварда. Именно в Сочи Барабанов сделал первый шаг на пути к Олимпиаде в Пхёнчхане.

— Сделаем всё возможное, чтобы он показывал свою лучшую игру. Хотя бы до конца февраля, — загадочно улыбнулся Знарок.

— Об Олимпиаде можно только мечтать, но в прошлом сезоне съездил на чемпионат мира, сбылась мечта, теперь есть другая, — признался Барабанов.

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Заметно, что уже сейчас Знарок думает об олимпийском турнире. Именно по этой причине тренерский штаб СКА не взял на турнир в Сочи Павла Дацюка. Капитан питерцев тренируется, но его пока немного берегут — до турнира имени Пучкова, который стартует 14 августа в Санкт-Петербурге. Там же должен сыграть Плотников, и Знарок обещает воссоединить тройку Плотников — Дацюк — Ковальчук. Поэтому у Данилы Квартальнова и Александра Хохлачёва осталось не так много времени, чтобы проявить себя рядом с Ковальчуком.

Из других сочетаний СКА обращает на себя внимание тройка Гусев — Тихонов — Карпов. Изначально в центре её наигрывался Прохоркин, но он получил травму, Тихонов неплохо его заменил, и, вполне возможно, эта тройка начнёт сезон именно в таком составе.

В конце у Олега Знарка спросили о непривычном для тренеров стиле одежды:

— Наоборот, мне спортивный стиль привычен, в юности я не ходил в костюмах. Мы с Майком Кинэном договорились, что будем в спортивной одежде, — рассмеялся тренер.

ХК «Сочи» не справился с олимпийской сборной

Во втором матче стартового игрового дня хозяева турнира — ХК «Сочи» — уступили олимпийской сборной России. Уже к пятой минуте игры команда Олега Браташа отправила две шайбы в ворота Константина Барулина. Отличилось «ярославское» звено. Полунин в очередной раз доказал, что его зря недооценивают в тройке с Красковским и Коршковым, а Егор продолжил свою удачную серию в Сочи. В прошлом году он стал самым ценным игроком Sochi Hockey Open.

В итоге сборная России довела дело до уверенной победы — 5:1. Хотя у сочинцев было достаточно моментов, чтобы забить куда больше одного гола, но Шестёркин сыграл так, словно прошлый сезон для него и не заканчивался.

На счету Кирилла Капризова — две голевые передачи. Отличились Ткачёв и Галиев, что наверняка порадовало Зинэтулу Билялетдинова. Пожалуй, из всех участников турнира именно команда Олега Браташа отнеслась к нему с наибольшей серьёзностью. Не удивимся, если в этом году она окажется в финале. 7 августа олимпийская сборная Россия сыграет со сборной Канады.

— Неплохая игра. Считаю, выиграли за счёт хорошей реализации и самоотверженной игры в меньшинстве. Это сегодня главные слагаемые нашей победы. Андрей Алтыбармакян вышел сегодня в третьем периоде и во всех моментах сыграл правильно, кроме последнего, когда надо было забивать. Решил показать себя большим мастером. Если бы отдал Любимову в пустые ворота, все бы обалдели.



Результат ярославского звена говорит сам за себя. И содержание, и реализация были на хорошем уровне, забили три из пяти шайб. Состав сборной Канады изучал, личности там есть знакомые, которые играют в КХЛ. Пятёрка возрастных игроков из СКА? Состав олимпийской сборной формировался штабом основной сборной. Если Олег Знарок решил проверить ребят постарше из СКА, значит, это нужно основной команде, — подвёл итог матча Олег Браташ.

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