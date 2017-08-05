«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА

Что сказать о матче СКА против «Куньлуня»? Действующий чемпион выглядел солидно. Счет открыл Александр Барабанов. Пекинский клуб забил ответный гол, но в конце первого периода отличился Барабанов. В третьем периоде забил Барабанов. Когда удаление схватил Хохлачев, «Куньлунь» снял вратаря и забросил вторую шайбу. Но потом забил Барабанов. Как вы понимаете, он сделал покер.

Илья Ковальчук выходил в первом звене с молодыми Данилой Квартальновым и Александром Хохлачевым. Ворота у СКА защищал Микко Коскинен. Его сменщиком был Алексей Мельничук, а Игорь Шестеркин отправлен в олимпийскую сборную России.

Звено Сергей Широков — Ярно Коскиранта — Александр Барабанов, Егор Яковлев — Артем Зуб, конечно, выглядело очень хорошо. Но вообще этот СКА еще далек от идеала. Для начала нужно вернуть одну пятерку из олимпийской сборной и дождаться, когда подлечатся все травмированные. Боевой состав главный тренер СКА Олег Знарок обещал выставить на турнире имени Пучкова ( 14—17 августа ), в котором два раза за последние три года побеждал «Йокерит». А теперь там выступит еще и сборная Канады, ее обкатывают с прицелом на Олимпиаду.

— Что скажете об Александре Барабанове? — спросили у Максима Карпова, а тот начал сыпать эпитетами:

— Молодчик. Красавчик. Если бы все так забивали, очень было бы хорошо!

…Ну еще бы! Если бы у СКА все делали по покеру за матч, такую команду было бы не остановить.

— Когда с вами это последний раз случалось? — спросил я у Барабанова.

— Не помню, честно говоря. Но вот в детском возрасте я делал покер.

— Вы же под нагрузкой.

— Да, но у меня все хорошо получалось. Дает о себе знать, что наше звено играет с прошлого сезона вместе. Создавались классные моменты, и шайба шла в ворота.

— Тяжелыми получились сборы?

— Да. Очень много бегали. Сейчас вот пытаемся поймать игровой ритм.

— Может, вы халтурили немного? Поэтому теперь так забиваете? — ехидно спросили у Барабанова.

— Нет, это не про меня! — отрезал Александр.

— Вы же хотите поехать на Олимпиаду.

— Об этом можно лишь мечтать. Но в прошлом году я съездил на чемпионат мира. Одна мечта сбылась, теперь думаю о Пхенчхане.

— Как вам играть в Сочи? Не тянет на море?

— Вот сейчас пойду и искупаюсь! — пообещал Барабанов и ушел. Наверное, за плавками.

Павел Лысенков