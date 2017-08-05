«Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург» на турнире в Нижнем Новгороде
Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над новокузнецким «Металлургом» на Кубке губернатора Нижегородской области встреча завершилась со счётом 5:0.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Артём Михеев, Иржи Секач, Антон Глинкин, Фёдор Малыхин и Михаил Сидоров. Сухой матч оформил голкипер команды Зинэтулы Билялетдинова — Тимур Билялов.
Новокузнецкая команда проиграла все четыре сыгранных на турнире матча, пропустив в общей сложности 17 шайб при двух заброшенных. «Ак Барс» победил в трёх матчах из четырёх.
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