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5 августа 2017, 17:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург» на турнире в Нижнем Новгороде

Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над новокузнецким «Металлургом» на Кубке губернатора Нижегородской области встреча завершилась со счётом 5:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Артём Михеев, Иржи Секач, Антон Глинкин, Фёдор Малыхин и Михаил Сидоров. Сухой матч оформил голкипер команды Зинэтулы Билялетдинова — Тимур Билялов.

Новокузнецкая команда проиграла все четыре сыгранных на турнире матча, пропустив в общей сложности 17 шайб при двух заброшенных. «Ак Барс» победил в трёх матчах из четырёх.

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