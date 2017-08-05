Вестерлунд: Игра всех звеньев ХК «Салават Юлаев» пока оставляет желать лучшего

После сезона-2016/17, в котором «Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» в первом раунде плей-офф КХЛ, Вестерлунд сменил на посту главного тренера уфимской команды Игоря Захаркина.

«Пока есть частички, из которых надо собрать пазл, поэтому пробуем разные комбинации, чтобы в итоге получилась картина. Пока я не могу сказать, что доволен каким-то отдельно взятым сочетанием. Даже первым звеном, несмотря на то, что оно выходит в неизменном составе. Пока их игра оставляет желать лучшего», — цитирует Вестерлунда сайт КХЛ.

«Повторюсь, у нас есть отличные игроки, по подбору персоналий мы готовы на 100%. Но командной игрой, взаимодействием я удовлетворен пока процентов на 50−60. Однако время для работы есть. Мы будем стараться изобрести что-то новое и удивить чем-то эту лигу», — добавил тренер.

Ближайший матч «Салават» проведет в субботу против екатеринбургского «Автомобилиста» на Кубке губернатора Нижегородской области.