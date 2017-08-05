Вестерлунд: Игра всех звеньев ХК «Салават Юлаев» пока оставляет желать лучшего
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Игра всех звеньев хоккейного клуба «Салават Юлаев» на данный момент оставляет желать лучшего, заявил главный тренер уфимской команды Эркка Вестерлунд.
После сезона-2016/17, в котором «Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» в первом раунде
«Пока есть частички, из которых надо собрать пазл, поэтому пробуем разные комбинации, чтобы в итоге получилась картина. Пока я не могу сказать, что доволен
«Повторюсь, у нас есть отличные игроки, по подбору персоналий мы готовы на 100%. Но командной игрой, взаимодействием я удовлетворен пока процентов на 50−60. Однако время для работы есть. Мы будем стараться изобрести
Ближайший матч «Салават» проведет в субботу против екатеринбургского «Автомобилиста» на Кубке губернатора Нижегородской области.
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