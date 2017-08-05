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— Первая игра. Для нас она вторая. Сыграли с «Йокеритом» в Финляндии еще, — начал Знарок. — Предсезонная подготовка, естественно, идет после тяжелых нагрузок. Что-то получилось, что-то — нет. В любом случае, играли на победу, хорошо, что победили.

— Насколько довольны действиями тройки Тихонова (Гусев — Тихонов — Карпов), и стоит ли ожидать, что в новом сезоне эти игроки будут выходить именно в таком сочетании?

— Неплохо сыграли. Были моменты — нужно было забивать. Там в центре наигрывался до этого Прохоркин, но, к сожалению, получил травму. В силу обстоятельств Тихонов там сыграл и сыграл неплохо. Сейчас есть повод для размышлений.

— Почему Дацюк, Войнов, Плотников и Зубарев не приехали в Сочи?

— Войнов и Зубарев у нас к началу сезона не подойдут, потому что получили травмы еще в прошлом сезоне. Они будут у нас готовы где-то к концу сентября. Все идет на поправку, но пока мы их немножко бережем. Дацюк у нас тренируется в общей группе. Тоже был после травмы, тоже восстановился. И тоже решили поберечь. Потому что, естественно, у нас есть задачи, которые нужно решать на всем протяжении сезона. Плотников получил травму еще до поездки в Хельсинки, но сейчас уже практически восстановился. Следующий турнир у нас — Пучкова. И я думаю, что там эта тройка — Ковальчук — Дацюк — Плотников — воссоединится. На Пучкова, думаю, мы сыграем основным составом.

— Барабанов сегодня сделал покер, прошлый сезон тоже начал ударно, но к концовке пережил спад. Сможет ли он выдержать подобный уровень на протяжении всего нового сезона?

— Вы у меня спрашиваете?

— Так вам должно быть виднее.

— (Смеется) Мы сделаем все возможное, чтобы он выдал наилучшую свою игру хотя бы до конца февраля.

— Вам как удобнее на скамейке находится — в костюме или все-таки в спортивной одежде, как сейчас?

— Для меня все-таки спортивная одежда удобнее, потому что в своей юности я костюмов не носил. Мы договорились с Кинэном, что будем стоять так.

— Как решали, кто поедет в олимпийскую сборную, а кто останется в СКА?

— Приехал к нам Сережа Калинин. Мы создали тройку Кетов — Каблуков — Калинин, плюс к ним пара Хафизуллин — Чудинов, и хотим посмотреть их в этом сочетании. Поэтому решили так.

Майк КИНЭН: «МЫ ИГРАЛИ С ЧЕМПИОНОМ».

— Мы играли с чемпионом, что всегда дает возможность оценить уровень требований, который будет предъявляться к нашей команде, — отметил Кинэн. — И это также дает нашим игрокам понять, что от них будет требоваться, чтобы они смогли быть конкурентоспособными в КХЛ.

— Новичок «Куньлуня» Костицын отметился двумя передачами. Как оцените его действия?

— Он хороший игрок, который сейчас работает над повышением собственного уровня. С тех пор как он приехал в тренировочный лагерь — демонстрировал прогресс. Мне импонирует то, как он думает на площадке, как читает игру.

— Насколько вам тяжело строить команду практически с нуля?

— Это займет некоторое время, но мы определенно сделали шаг вперед во время тренировочного лагеря. Сложность еще и в том, что нужно выстроить компоненты системы игры. Выстроить какие-то сочетания. Эти ребята еще не очень хорошо знакомы друг с другом, но такие матчи, как со СКА, помогут им в том, чтобы лучше понимать друг друга.

Игорь ЕРОНКО

из Сочи.