Олег Знарок: Тройка Ковальчук — Дацюк — Плотников воссоединится
Главный тренер СКА — о победе над «Куньлунем».
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Видимо, что-то случилось...
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— Первая игра. Для нас она вторая. Сыграли с «Йокеритом» в Финляндии еще, — начал Знарок. — Предсезонная подготовка, естественно, идет после тяжелых нагрузок.
— Насколько довольны действиями тройки Тихонова (Гусев — Тихонов — Карпов), и стоит ли ожидать, что в новом сезоне эти игроки будут выходить именно в таком сочетании?
— Неплохо сыграли. Были моменты — нужно было забивать. Там в центре наигрывался до этого Прохоркин, но, к сожалению, получил травму. В силу обстоятельств Тихонов там сыграл и сыграл неплохо. Сейчас есть повод для размышлений.
— Почему Дацюк, Войнов, Плотников и Зубарев не приехали в Сочи?
— Войнов и Зубарев у нас к началу сезона не подойдут, потому что получили травмы еще в прошлом сезоне. Они будут у нас готовы
— Барабанов сегодня сделал покер, прошлый сезон тоже начал ударно, но к концовке пережил спад. Сможет ли он выдержать подобный уровень на протяжении всего нового сезона?
— Вы у меня спрашиваете?
— Так вам должно быть виднее.
— (Смеется) Мы сделаем все возможное, чтобы он выдал наилучшую свою игру хотя бы до конца февраля.
— Вам как удобнее на скамейке находится — в костюме или
— Для меня
— Как решали, кто поедет в олимпийскую сборную, а кто останется в СКА?
— Приехал к нам Сережа Калинин. Мы создали тройку Кетов — Каблуков — Калинин, плюс к ним пара Хафизуллин — Чудинов, и хотим посмотреть их в этом сочетании. Поэтому решили так.
Майк КИНЭН: «МЫ ИГРАЛИ С ЧЕМПИОНОМ».
— Мы играли с чемпионом, что всегда дает возможность оценить уровень требований, который будет предъявляться к нашей команде, — отметил Кинэн. — И это также дает нашим игрокам понять, что от них будет требоваться, чтобы они смогли быть конкурентоспособными в КХЛ.
— Новичок «Куньлуня» Костицын отметился двумя передачами. Как оцените его действия?
— Он хороший игрок, который сейчас работает над повышением собственного уровня. С тех пор как он приехал в тренировочный лагерь — демонстрировал прогресс. Мне импонирует то, как он думает на площадке, как читает игру.
— Насколько вам тяжело строить команду практически с нуля?
— Это займет некоторое время, но мы определенно сделали шаг вперед во время тренировочного лагеря. Сложность еще и в том, что нужно выстроить компоненты системы игры. Выстроить
Игорь ЕРОНКО
из Сочи.
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